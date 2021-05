Alcaraz: 'Podía haber hecho algo más, pero al final, es Rafa'

Madrid, 5 may (EFE).- El español Carlos Alcaraz lamentó no haber 'hecho algo más' en el encuentro ante Rafael Nadal en la segunda ronda del torneo de Madrid, extrajo una lectura positiva del partido y elogió los valores del número dos del mundo, su ídolo de toda la vida.

'Del partido se podía haber hecho algo mejor, pero al final es Rafa. Nunca es fácil ni la primera ni cuando llevas cien veces. Jugar con él es muy especial, estar con él en pista. La próxima será diferente, sabré cómo jugar y cómo salir a la pista. Esta vez me pudo el ansia de querer acabar los puntos rápidos. Hubo momentos que parecía que no era Rafa. Pero es una experiencia que siempre me llevaré', explicó Alcaraz, que este miércoles cumplió 18 años.

El joven español rechazó justificar, en parte, la derrota por las molestias abdominales que tuvo tras sufrir una caída en el tercer juego del partido.

'No me ha afectado. Ha sido una molestia que ha sido ese momento y luego ya he estado bien. Como he dicho enfrente tenía a un gran Rafa que no me ha dejado jugar a un gran nivel. He ido a remolque pero tener a Rafa enfrente nunca es fácil y tengo que aprender a manejar jugar con este tipo de jugadores', argumentó el tenista murciano.

Carlos Alcaraz ensalzó los valores de Rafael Nadal, del que pretende aprender. 'Para mí que Rafa hable así de mí significa mucho. Al final siempre he dicho que es mi ídolo desde pequeño y quiero seguir sus pasos. Nunca le he visto hacer un mal gesto. Estoy haciendo las cosas bien y si sigo así iré en el camino correcto', subrayó. EFE