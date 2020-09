Alcoba 'muy contento' pues no pensaba antes de la carrera en 'estar delante'

Madrid, 13 sep (EFE).- El español Jeremy Alcoba (Honda), que consiguió la cuarta plaza en el Gran Premio de San Marino de Moto3 se mostró al término de la carrera 'muy contento', pues reconoció que antes de la misma 'no pensaba que pudiera estar en el grupo de delante'.

'No pensé en estar en el grupo de delante, pero la verdad es que en entrenamientos estuve muy bien y ya el hecho de pasar a la segunda clasificación fue una gran satisfacción. Hoy ya me he levantado con ganas y, quizás, con un poco de suerte por las caídas, pero también hay que decir que la he buscado', aseguró Alcoba.

Alcoba recalcó que estaba 'muy contento', pero asumió que tuvo que arriesgar durante la carrera porque le costaba 'pasar en recta'. 'He tenido que arriesgar en las curvas, pero tengo que dar las gracias al equipo por todo el trabajo realizado', dijo. EFE