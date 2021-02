Alcoba y Rodrigo en Moto3, Bulega y Di Giannantonio en Moto2, con Gresini

Madrid, 17 feb (EFE).- El equipo Gresini Racing, cuyo propietario se encuentra ingresado en estado grave por la Covid'19, Fausto Gresini, ha presentado a pesar de todo su proyecto para el campeonato del mundo de motociclismo, en el que tendrá al español Jeremy Alcoba y el hispano-argentino Gabriel Rodrigo en Moto3 y a los italianos Nicolo Bulega y Fabio di Giannantonio en Moto2.

Una presentación atípica debido a la ausencia de Fausto Gresini, que sigue luchando con una larga pero constante recuperación tras ser hospitalizado a finales de 2020 por Covid-19, pero que no impidió que se presentase el proyecto para ambas categorías.

En Moto3 contará con dos pilotos con una dilatada experiencia en la categoría, Jeremy Alcoba y Gabriel Rodrigo, que han pasado el invierno entrenándose; Alcoba, mejor debutante de 2020, cerró la temporada pasada con el primer podio de su carrera, y ahora quiere consolidar su crecimiento, mientras que para el segundo es el momento de pelear por el título de Moto3, que debe ser su objetivo.

'El primer deseo es obviamente que el jefe se recupere, mientras que sobre la temporada la esperanza es que la Covid'19 nos deje correr y que el calendario siga siendo el mismo, pues las ganas de descubrir nuevos circuitos son grandes', reconoce el piloto español en la nota de prensa del equipo tras la presentación.

'El objetivo es mejorar, sobre todo el sábado, ya que nos costó en 2020, y aspirar a terminar entre los cinco primeros en la carrera, quizá incluso con alguna victoria', señala Alcoba.

'Siempre estamos un poco preocupados por la aerodinámica y el peso, pero estamos preparados para trabajar y luchar por las primeras posiciones', indica.

'Después de un 2020 tan intenso y con tantos problemas, necesitaba dejar todo atrás, hacer una pausa, sobre todo a nivel mental, y ahora quiero volver a empezar con el objetivo es luchar por el título y ser un verdadero aspirante', afirma Rodrigo en la misma nota.

'Trabajaremos duro en las pruebas de pretemporada para estar preparados, si bien lo más importante será tener a Fausto con nosotros lo antes posible, porque lo necesitamos', recordó sobre el propietario del equipo.

En Moto2 Nicolo Bulega tendrá el año de su consagración, en busca de la continuidad que le faltó en 2020 y con sus problemas físicos ya olvidados, por lo que podrá contar con algo más de experiencia pilotando la Kalex, en tanto que para Fabio di Giannantonio será el año de su regreso a casa, pues debutó en el Campeonato del Mundo de Moto3 con el equipo Gresini y aquí saboreó sus primeras victorias en el campeonato del mundo.

'Estamos cargados mentalmente y hemos trabajado mucho durante el invierno con mi nuevo equipo, el objetivo será encontrar consistencia en el rendimiento, algo que nos faltó mucho en 2020 y estoy convencido de que podemos divertirnos y hacerlo bien', comenta Bulega.

'Estoy entrenando bien, todavía me estoy recuperando de mi lesión en el hombro, pero todo va según lo previsto y estoy muy satisfecho con mi progreso físico. También estoy pensando en Fausto, no sé lo que debe estar sintiendo, pero no debe ser fácil y lo único que puedo hacer de mi parte es enviarle toda la energía positiva posible', recuerda Nicolo Bulega sobre Gresini.

Fabio di Giannantonio viene de ser piloto de Speed Up y, por ese motivo, reconoce que está 'deseando probar la Kalex, ya que me perdí el último test de 2020 por una pequeña lesión y aunque el invierno ha ido bien porque la rodilla está recuperada y me siento casi al ciento por ciento, tengo que dar un paso adelante respecto al año pasado, lo que significa ser protagonista en cada carrera y disputar podios y victorias'. EFE