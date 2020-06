Aleix Espargaró dice 'es difícil decir no' a Honda sobre rumores fichaje Pol

Madrid, 15 jun (EFE).- Aleix Espargaró, recién renovado para las dos próximas temporadas con su actual equipo Aprilia Racing, reconoce ante los rumores de un posible fichaje de su hermano Pol Espargaró por el equipo Repsol Honda, que 'es difícil' decir no a Honda.

Desde la semana pasada surgieron rumores del posible fichaje de Pol Espargaró por Honda, aunque ni KTM ni Honda han comentado hasta el momento nada sobre los rumores, sólo el gerente del equipo Repsol Honda, Alberto Puig, afirmó que la pausa actual en las carreras debido a la pandemia por el coronavirus 'no significa que Honda deje de seguir planificando lo mejor posible futuro', dijo Espargaró en una información de la página web del campeonato.

Mientras, Aleix Espargaró, en una entrevista con Teledeporte, dijo sobre los rumores que admiten que cada vez que Honda llama, es difícil rechazarlos.

'KTM está presionando mucho porque lo valoran', dijo el hermano mayor de los Espargaró y añadió: 'Quieren que se quede, pero no sé hasta qué punto Honda va a querer o no a mi hermano. Al final, cuando Ferrari te llama, por ejemplo, es muy difícil decir que no a Ferrari. Ya veremos, creo que Repsol Honda es el 'equipo soñado' en el mundial de MotoGP y si tienes esa opción, no será fácil decirles que no', dijo Aleix Espargaró. EFE