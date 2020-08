Aleix Espargaró, muy contento pues es su mejor clasificación con Aprilia

Madrid, 8 ago (EFE).- El español Alex Espargaró, que fue cuarto en los entrenamientos oficiales para el Gran Premio de la República Checa de MotoGP dijo estar muy contento pues 'es mi mejor clasificación en Aprilia en cinco años, así que estoy muy contento por la clasificación y por las sensaciones que hemos tenido todo el fin de semana'.

'Es bueno sentirse así después de venir de dos carreras como las de Jerez, con tantas frustraciones y caídas y creo que también me ha hecho enfocar esta carrera de manera diferente, así que estoy satisfecho y siendo realista mañana podemos luchar por estar entre los seis primeros', aseguró Alex Espargaró.

'Si me preguntasen el jueves diría que Brno es con Austria la peor pista para nosotros, pero desde la pretemporada sabía que me encontraba cómodo con esta moto y los problemas que tuvimos en jerez además de las caídas me hicieron dudar', explicó el piloto.

'Llegamos a esta pista y hemos cambiado un poco el balance de la moto y lo notamos desde el principio porque hemos ido creciendo cada día, pero no es fácil en una pista como ésta estar tan cerca de los primeros', asevera el piloto de Aprilia.

Los neumáticos serán un factor importante en la carrera pues 'en las primeras vueltas iremos todos muy parecidos y en las últimas es cuando se verá quien ha guardado mejor los neumáticos y será lo más importante en el final de la carrera'.

'Sé que saliendo cuarto las ganas me van a poder, pero tengo que controlarme pensando en el tramo final de la carrera porque en esta pista, con un consumo de gomas tan alto, ya hemos visto en el pasado que pilotos se pueden hundir en las últimas vueltas', comentó Aleix Espargaró.

'Es una carrera en la que será más difícil predecir un resultado porque el 'grip' (adherencia) es muy bajo, la moto patina muchísimo. Podría ser problemas de las gomas, pero esta carcasa la hemos tenido en otros circuitos y ha funcionado bien. Podría ser el calor, o una combinación de ambas cosas, pero yo creo que es más culpa del asfalto que es muy viejo y hace que el consumo de la goma sea mayor', ha explicado el piloto de Aprilia. EFE