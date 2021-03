Aleix Espargaró ve a su hermano Pol como candidato al título 2021

Madrid, 7 mar (EFE).- El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que ayer protagonizó el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos de la pretemporada del campeonato del mundo de MotoGP 2021 ve a su hermano Pol, último fichaje del equipo Repsol Honda como uno de los claros candidatos al título mundial.

'Para mí, y no es porque sea mi hermano, sin duda que Pol es uno de los candidatos para ganar este título. Lo pienso de verdad. Lo demostró el año pasado siendo uno de los aspirantes hasta el final, y si lo hizo con la KTM, imaginad qué va a hacer con la Honda', asegura el piloto de Aprilia.

'Me han dicho que la sonrisa que ha tenido no la recordaba desde hace mucho tiempo en ese box de alguien cuando entraba nada más probar la moto, creo que no hay nada más bonito ni de lo que me alegre más que de ver a mi hermano feliz', opina Aleix Espargaró.

'La Honda le va a gustar más o le va a gustar menos, se va a adaptar mejor o peor, pero está en el Barça, en Ferrari, así que tiene que estar muy satisfecho y orgulloso, y luchar por ello ahora', destaca al respecto.

En lo que a él personalmente se refiere y por el rendimiento conseguido en la primera jornada de test con la Aprilia RS-GP, Aleix Espargaró ha sido contundente al afirmar que la moto de Noale puede ser la sorpresa de 2021.

'Sí, ¿por qué no? Soy un tío muy positivo y no me pongo techo. Si he renovado con Aprilia y estoy aquí es por hacer podios y por ganar. Yo estoy hasta las narices de hacer el duodécimo. Sí que es verdad que aquí en Aprilia me frenan mucho, me dicen que esté tranquilo y que vayamos paso a paso, pero yo tengo ganas de hacerlo bien', comenta convencido.

'En estas últimas dos temporadas estoy conduciendo a un nivel muy alto, al menos comparándome conmigo mismo. Creo que si seguimos mejorando la moto, podemos hacer cosas grandes. Sólo es el primer día de test, y sí que es verdad que el año pasado en Malasia fui muy competitivo y en Catar también fui rápido, pero acabé decimotercero', recuerda Aleix Espargaró.

'Ayer hicimos primeros con un 1:54.6, que es un tiempo muy rápido. Sólo es un test, pero hemos arrancado en una buena línea. Hacer primeros con la moto más lenta de la parrilla, con diferencia, significa que la moto está funcionando bien y espero que consigamos mejorar la potencia', asegura el piloto de Aprilia. EFE