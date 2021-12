Alejandro Blanco: 'Madrid tiene que optar a unos Juegos Olímpicos'

Valladolid (España), 9 dic (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha asegurado este jueves que 'Madrid tiene que optar a unos Juegos Olímpicos, porque es la mejor ciudad para hacerlo', aunque ha agregado que la decisión sobre cuándo podrá acogerlos será del Comité Olímpico Internacional (COI) y 'necesitará de respaldo político, puesto que es un proyecto de país'.

Durante su participación en la iniciativa de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid 'Los desayunos de la APDV', Blanco ha confesado que el día más duro de su vida fue el 7 de septiembre de 2013, cuando descartaron la candidatura de Madrid para albergar los Juegos Olímpicos de 2020 y les 'mataron'.

En este sentido, ha precisado que la capital española era la idónea y estaba por delante de cualquier otra propuesta, ya que, entre otras cualidades 'contaba con 17 deportes y la Villa a menos de cinco minutos, algo que no tenía nadie más', pero finalmente salió elegida Tokio.

Y por ello tiene claro que Madrid debe seguir optando a unos Juegos Olímpicos, más incluso ahora, cuando el movimiento olímpico apuesta por que no se realicen grandes inversiones para organizarlos, ya que sigue contando con grandes infraestructuras y con capacidad de gestión.

Al respecto ha comentado que 'cuando esos Juegos Olímpicos se realicen, no hay duda de que Castilla y León tendrá parte en ellos', pero considera que la verdadera prioridad es 'definir el modelo de deporte en España, que se le considere un todo, no solo una práctica deportiva'.

'No es normal que vayan solo 328 deportistas a unos Juegos Olímpicos, habiendo 5.000 de alto nivel, 3,8 millones de federados y más de 26 millones de personas que practican deporte en este país. Eso significa que algo falla y que se debe dar al deporte la extensión que merece tener', ha destacado Blanco.

En su opinión 'el deporte es el mayor factor de integración que tiene el país, ha introducido cambios de mentalidad, como el que produjo la victoria de la selección española de fútbol en el Mundial de Sudáfrica y hay que poner en valor el hecho de contar con los deportistas más conocidos y reconocidos del mundo'.

'Pero esto no lo tendremos si no empezamos por la base, si no establecemos una estructura de deporte escolar y de deporte universitario, si no lo asociamos con la investigación, con la salud, con la cultura, si no aprovechamos las nuevas tecnologías para crecer en este ámbito', ha matizado.

Blanco considera fundamental 'realizar una planificación de lo que se quiere en el deporte a corto, medio y largo plazo', para lo cual lo más importante es 'que se entienda lo que es el deporte en este país, y que haya un mayor apoyo económico por parte del gobierno, ya que es necesaria esa inversión'.

Ha puesto como ejemplo del poder que tiene el deporte para aunar objetivos la candidatura de los Pirineos para los Juegos Olímpicos de Invierno, de Aragón y Cataluña 'que ha hecho que se sienten tres gobiernos a hablar de un proyecto de país, alejado de banderas y colores políticos'.

'El valor de esta candidatura es extraordinario, porque se ha hecho bajo el respeto, el entendimiento y el diálogo, provocando un punto de encuentro en el que la confrontación desaparece para favorecer la regeneración de un territorio', ha matizado el presidente del COE. EFE

