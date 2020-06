Alejandro Domínguez: 'No hay apuro para retomar la competición'

Buenos Aires, 19 jun (EFE).- Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, manifestó este viernes que “no hay apuro en retomar” las competiciones continentales y que se deberá evaluar la evolución del virus para determinar si se puede mantener la final única de la Copa Libertadores en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

'Que quede bien claro que las competiciones de la Conmebol van a volver. Se van a reanudar la Libertadores y la Sudamericana. También se jugarán las Eliminatorias. Si para terminar la Libertadores hay que jugar el 30 de diciembre y el primero de enero, lo vamos a hacer, y se jugarán sin público', expresó el dirigente paraguayo en declaraciones a La Oral Deportiva por Radio Rivadavia.

'Tal vez haya que esperar hasta agosto para volver a la competición internacional. FIFA determinará si hay Eliminatorias en septiembre. Cumpliendo el protocolo de Conmebol, es seguro que se trasladen los planteles. Serían vía charter y estricto protocolo de seguridad sanitaria', agregó en relación al protocolo que esta mañana fue aprobado en una reunión virtual del Consejo de la entidad sudamericana.

En tiempo de analizar la suspensión de los certámenes por la pandemia mundial del coronavirus, el dirigente paraguayo enfatizó: 'No pensé que el paréntesis iba a ser tan largo. En 10 días nos reuniremos para seguir avanzando. Que muchos países estén retomando los entrenamientos y tengan fecha de inicio es una luz en el túnel. Cada asociación recibió 200 mil dólares para los tests de Covid-19'.

Con relación a la final de la actual edición de la Copa Libertadores prevista para jugarse en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, dijo: 'Es todo un tema, hay que evaluar como sigue el virus y su evolución. Nuestro deseo sigue siendo el mismo, pero estamos atados a eso'.

'No hay apuro para retomar la competición y si se tiene que jugar el 30 de diciembre se jugará y en enero también. El calendario será flexible y lo primordial siempre será la salud. No tengo fechas tentativas, claro que me gustaría, pero sabemos que el virus está en plena evolución y sabemos que este mes, julio y agosto serán muy difíciles. Esperamos que con los protocolos podamos retomar en los últimos meses', finalizó. EFE