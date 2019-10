Alejandro Pozuelo : 'Toronto es el mejor sitio donde he estado hasta ahora'

Redacción Deportes, 15 oct (EFE).- Alejandro Pozuelo, centrocampista español del Toronto FC de la Major League Soccer (MLS), admitió este martes que la ciudad canadiense es el 'mejor sitio' donde ha estado 'hasta ahora' en su carrera como futbolista profesional.

'Desde el primer día me recibieron en el aeropuerto para darme ánimo. Mi familia, mi mujer y mis hijos están muy contentos aquí. Estoy muy contento con la ciudad, con mis hijos en el colegio y mi mujer también está contenta. La gente aquí es muy amable y nos ha ayudado con todo”, dijo el jugador andaluz en declaraciones a FutbolMLS.com.

El jugador sevillano admitió que para un futbolista es 'muy importante' jugar y tener minutos en su equipo, pero 'también es importante la vida personal'.

'Que sus hijos estén contentos también ayuda mucho a la adaptación del futbolista, a que nos sintamos a gusto. Toronto me ha brindado algo especial desde que llegué y espero estar aquí por muchos años más”, comentó.

Pozuelo, fichaje más caro en la historia del conjunto canadiense (10 millones de euros) y finalista al premio como la Mejor Contratación del Año de la MLS 2019, se enfrentará al D.C. United de Wayne Rooney en la que será su primera experiencia de postemporada en el fútbol norteamericano.

'El equipo está con confianza, lleva 10 partidos sin conocer la derrota. Estamos con optimismo de que podemos hacer cosas importantes en los playoffs”, afirmó el canterano del Real Betis.

Pozuelo, que también fue jugador del Genk belga y el Swansea, admitió que tienen 'la ventaja' de jugar en el BMO Field.

'Tenemos la ventaja de jugar con nuestros fans. Sabemos que en nuestro campo somos bastante fuertes donde los equipos no les gusta venir a jugar. Jugaremos con esa basa de apretar y llevarnos el partido”, analizó el '10' de Toronto, que terminó la temporada regular con 12 goles y 12 asistencias y cree que el equipo de Rooney es 'defensivamente fuerte'.

'Sabemos que les gusta salir a la contra, que tiene buenos jugadores como Rooney y Lucho Acosta. Tiene un equipo muy competitivo que seguro nos lo pondrá difícil. Confiamos en nuestras opciones y sabemos que tenemos buen equipo que le puede competir a cualquiera”, comentó.

En la MLS, Pozuelo se verá las caras con el exjugador del Real Madrid Alvaro Medrán, nuevo fichaje del Chicago Fire.

“Hemos estado hablando ya cuando él ha firmado para darle la enhorabuena. Lo conozco de España a través de un amigo mío que jugó en el Rayo Vallecano, Quini (actual jugador del Granada CF) . Hemos estado hablando por Instagram y me preguntó un poco por la MLS. Lo recibieron muy bien ahí en Chicago. Ya le había dicho que lo iban a recibir muy bien y que se sentiría muy cómodo rápido”, confesó.

Con la llegada de Medrán a tierras estadounidenses, ya son once los españoles que están en la liga de fútbol más importante de los Estados Unidos : Javi Pérez (Los Angeles FC), Jon Bakero y Alejandro Pozuelo (Toronto FC), Oriol Rosell (Orlando City), Víctor Rodríguez (Seattle Sounders), Carles Gil (New England Revolution), Ilie Sánchez y Andreu Fontàs (Sporting Kansas City), Jon Erice (Vancouver Whitecaps) y el entrenador Domènec Torrent (New York City).

Algo que se debe, según Pozuelo, a que los clubes 'gustan mucho de los jugadores españoles que tengan buena técnica y visión del fútbol'.

'La liga está creciendo mucho. Los españoles que estamos aquí lo estamos haciendo bien como es el caso de Carles Gil de New England Revolution que ha hecho un gran año y los demás españoles. Ahora con la llegada de Medrán pues seguramente le va a dar a la liga más prestigio en España. Estamos muy contentos de estar aquí y representar a España en la MLS”, afirmó.

Por último, Pozuelo dijo que haber jugado el MLS All-Star Game frente al Atlético de Madrid en el pasado verano fue una de las experiencias 'más bonitas' que ha vivido en el fútbol.

'Era una convivencia con jugadores que nunca pensé que jugaría con ellos como con Nani, Zlatan Ibrahimovic, Carlos Vela, Bastian Schweinsteiger. Hemos convivido unos días en una experiencia muy bonita. Me llevé una gran amistad con Nani porque estuvimos todos los días juntos y comíamos juntos, hemos hecho una buena amistad. Es lo que te deja el fútbol y fue una experiencia inolvidable”, concluyó el sevillano. EFE