Alejandro Valverde:'El aplazamiento de los Juegos era inevitable'

Madrid, 23 ago (EFE).- El ciclista español Alejandro Valverde, del equipo Movistar, calificó como 'inevitable' el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio al 2021, que aspira a disputar a pesar de que contará para entonces con 41 años.

'El aplazamiento de los Juegos Olímpicos era algo inevitable en el caso de todos los deportistas. Al final, nadie se puede entrenar y todo es mucho más complicado. Y luego, la verdad es que hay que velar, sobre todo por la salud. Yo creo que estaba todo muy precipitado', dijo en Twitter el que fuera campeón del mundo en el 2018.

Valverde sigue a rajatabla las indicaciones del Gobierno, se entrena en casa y está con la familia. 'Estoy en casa, como todo el mundo y lo que hago es entrenar y pasarlo como mejor se pueda. Es súper importante hacer y aceptar lo que dice la seguridad y el estado, que es estar aquí y no salir para nada'.

El ciclista de Movistar subraya que 'lo más importante es la seguridad y que pase todo este virus lo mejor posible y pasarlo todo el mundo', aunque asume que toda esta situación ha trastocado los planes y proyectos de la temporada.

'Claro que cambia todo. El hecho de que no haya Juegos claro que cambia la idea. Si se continúa con el resto de temporada y se puede correr, por ejemplo, el Tour de Francia pues habrá una preparación totalmente diferente. Haremos el Tour de Francia lo mejor que se pueda, al cien por cien, siempre con un gran equipo como con Marc Enric y Marc Soler y hacerlo a tope y afrontar la parte final de temporada al máximo y al cien por cien', destaca Valverde.

El vigente campeón de España confía en estar en Tokio en el 2021 a pesar de tener 41 años. Tiene una temporada más de contrato. 'Si los Juegos al final son el verano del 2021, si todo va bien y yo sigo en condiciones, estaré aunque por supuesto tendré 41 años y todo será más complicado. Pero tengo un año más de contrato y en el 2021 podré correr sin problema y si el seleccionador me convoca, estaré en los Juegos para hacerlo lo mejor posible'.

Valverde no sabe si con la nueva situación su carrera se prolongará. 'En principio con este parón no sabemos si alargaremos o no alargaremos pero en el 2021 podré correr íntegramente y seguiré luego ligado (como embajador) a Abarca'.

Para el ciclista, no obstante, lo prioritario en este momento es salir de la situación actual. 'Lo primero que tenemos que hacer es estar en casa. Salir lo imprescindible, a comprar o a la farmacia, cosas inevitables. Pero estar en casa, cuidarse, estar con la familia, entrenar en casa y dar las gracias a todo el mundo que está trabajando fuera, que está haciendo una labor fenomenal'.

'Para los que trabajan fuera quiero enviar todo mi apoyo e insistir en dar las gracias porque es un trabajo inigualable. Vamos a pasar juntos y después de esto vamos a disfrutar todo el mundo igual o más de lo que es la libertad. A estar en casa.', concluyó Valverde. EFE