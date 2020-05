Alemania abre la 'desescalada'; LaLiga, Premier y Serie A aguardan a junio

Madrid, 14 may (EFE).- A puerta cerrada, después de 1.274 test entre futbolistas, técnicos, fisioterapeutas y personal de los equipos, con diez positivos entre la Primera y la Segunda División, la Bundesliga alemana abre este sábado la 'desescalada' de las grandes Ligas europeas, con casi un mes de antelación de las fechas que manejan a mediados de junio para su reanudación tanto LaLiga española como la Serie A italiana y la Premier inglesa.

Alemania marca el camino entre la inevitable incertidumbre. Aún sin vacuna, aún dentro de la pandemia de la covid-19, vuelve el fútbol dos meses después a uno de los torneos referencia del continente, con todas las medidas de seguridad que se extenderán a cada una de las competiciones que ya han decidido o se plantean su reactivación entre este mes y el siguiente.

Entre las diez Ligas con mejor coeficiente de la UEFA, de momento sólo hay dos que se han dado por terminadas: la Ligue 1 francesa, con campeón (el París Saint Germain), y la Eredivisie holandesa, que ha quedado desierta por primera vez desde el curso 1944-45, cuando se tomó esa medida excepcional por la Segunda Guerra Mundial.

Bélgica también se dirige hacia la conclusión anticipada, con el Brujas como campeón, aunque aún debe ratificarlo en su asamblea; Rusia mantiene abierto el debate y otros seis campeonatos han tomado rumbo hacia la reanudación: Alemania, España, Italia, Inglaterra, Portugal -ya con fecha el 4 de junio- y Ucrania.

Es el panorama de las mejores ligas de Europa, que recuperan el fútbol desde este sábado a las 15.30 horas con cinco partidos de la Bundesliga: Augsburgo-Wolfsburgo; Borussia Dortmund-Schalke 04; Dusseldorf-Paderborn; Hoffenheim-Hertha Berlín y Leipzig-Friburgo.

'No serán partidos normales. Seguirán marcados por la crisis del coronavirus. Sabemos que jugamos bajo observación y bajo ciertas condiciones (...). Hubiera sido irresponsable plantear sin test el regreso de la temporada. La alternativa era esperar una vacuna lo que podría durar meses, sino años, y ningún club hubiera podido asumir esa situación económicamente', expresó la pasada semana Christian Seifert, director de la Liga Alemana.

Quedan nueve jornadas, con el Bayern Múnich como líder con 55 puntos, cuatro más que el Borussia Dortmund, segundo, y cinco por encima del Leipzig, tercero.

La Liga portuguesa también tiene ya fecha de regreso: el 4 de junio. Hay un pulso en cabeza entre el Oporto y el Benfica, con un punto de ventaja para los 'Dragones'; diez jornadas por jugar y una serie de medidas ya sugeridas por la Dirección General de Salud del país: jugadores confinados durante el tiempo que dure la competición, dos test en las 48 horas previas al partido y encuentros a puerta cerrada con movimiento 'limitado' de público fuera de los estadios, que, además, no serán todos, porque también se reducirá el número de campos donde se jugará el torneo. El Santa Clara, del archipiélago de las Azores, por ejemplo, ya ha anunciado que jugará en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, en Lisboa.

'Se va a hacer raro jugar una miniliga de seis semanas, sin público, en unos pocos estadios neutros, tener que hacernos un test antes de cada partido, viajar en dos buses, tener que cambiarnos de equipación al descanso, y llevar siempre mascarilla fuera del césped...', valoró en declaraciones a la Agencia EFE el español Toni Martínez, delantero del Famaliçao.

ESPAÑA, INGLATERRA E ITALIA, PENDIENTES DE LA FECHA DEFINITIVA

Las tres Ligas más potentes y competitivas de Europa, con el permiso de Alemania, son España, Inglaterra e Italia, cuya intención es reanudar la competición en junio, pero ninguna de ellas tiene aún definido el momento concreto, pendientes de una decisión final o del permiso de las autoridades para entrar de nuevo en juego.

En España ya están los equipos de 'pretemporada', por ahora con entrenamientos individuales dirigidos a la adaptación, después de siete semanas de trabajo en solitario en cada uno de sus domicilios, para abordar sesiones más intensas y colectivas con el avance de las fases de desescalada, que deberían desembocar en el reinicio del torneo a mediados de junio. Son las fechas que maneja el organismo, con partidos todos los días desde entonces, según las previsiones, para terminar el torneo antes de agosto.

'Me gustaría que empezase la Liga el 12 de junio, pero no sé qué ocurrirá. No nos precipitamos. Dependerá de si hay repuntes o no de contagios. Eso no depende del fútbol, sino de la sociedad española', expuso el pasado martes Javier Tebas, presidente de LaLiga, durante una entrevista en el programa 'El Partidazo #VolverEsGanar', de 'Movistar'.

'Cuando llegue la competición, 24 horas antes, se les hará un test a todos los jugadores y en el propio partido, si les han hecho el PCR, la infección es prácticamente imposible', añadió.

LaLiga aún tiene todo por decidir a falta de once jornadas: el título, con el Barcelona líder dos puntos por encima del Real Madrid, segundo; las plazas de la Liga de Campeones del tercero al cuarto puesto, con la apretada pugna que sostienen Sevilla, Getafe, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Valencia, por ese orden en la tabla actual, en un margen de cinco puntos; o el descenso, con nueve puntos de diferencia entre el Valladolid, decimoquinto, y el Espanyol, último.

En Inglaterra no hay duda del campeón: el Liverpool, 25 puntos por delante del Manchester City, segundo. Pero tanto las posiciones de competición europea como los descensos mantienen el debate a falta de nueve citas para el cierre del campeonato, cuya reanudación aún está por determinarse, quizá entre el 8 y el 12 de junio, después de que el Gobierno ya haya dado luz verde para retomar los torneos profesionales a partir del próximo 1 de junio a puerta cerrada.

Los clubes, que han mostrado su preferencia por jugar en casa y fuera, como siempre, en lugar de campos neutrales, expresaron en la reunión del lunes su convencimiento de reanudar la Liga, según desveló Richard Masters, presidente ejecutivo de la Premier, que ya ha diseñado los requisitos para volver a los entrenamientos en grupo, como la prohibición de las entradas a ras de suelo, la desinfección de los campos y objetos, los test a los futbolistas dos veces a la semana, los controles de temperatura...

Algunos jugadores, mientras, no son tan partidarios de la vuelta a la competición. 'El Gobierno dice que quiere traer el fútbol de vuelta porque va a mejorar los ánimos de la gente, pero a mí no me importan los ánimos de la nación. Hay vidas en juego. El fútbol no debería volver hasta que los casos bajen masivamente', expresó Danny Rose, del Newcastle.

Ya tiene fecha propuesta para su vuelta la Serie A italiana: el 13 de junio. Así se lo transmitió este miércoles la Liga al Gobierno del país, uno de los más afectados del mundo por la pandemia, para disputar las 12 jornadas aún pendientes del torneo. Su último partido data del pasado 9 de marzo, dentro de la apretada pugna por el 'Scudetto' que sostienen, sobre todo, el Juventus y el Lazio, con un punto de ventaja para el primero. A nueve está el Inter de Milán, tercero.

Por ahora es sólo una proposición, que debe ser aceptada por el Ejecutivo. 'La línea del Gobierno es de cuidado y tutela de la salud de todos. Las imágenes de los muertos se quedan en nuestra memoria y por eso quisimos reabrir con máximo cuidado (...). Quiero dejarlo claro. El campeonato si vuelve, como todos deseamos, lo hará porque llegaremos a esa posibilidad tras una serie de actividades que permitirán reanudar con seguridad para todos. No es posible decidir con prisa, por presiones de los demás', dijo Vincenzo Spadafora, ministro de Deporte de Italia, en el Senado este miércoles.

EL PSG, CAMPEÓN EN FRANCIA; LA EREDIVISE, SIN GANADOR EN HOLANDA

Francia, en cambio, ya tiene campeón. No hay ninguna duda del merecimiento del París Saint Germain, líder casi todo el torneo y con doce puntos de ventaja, por mucho que la competición se diera por terminada con diez jornadas de antelación.

En una dura asamblea, el pasado 30 de abril, La Liga de Fútbol Profesional adoptó la decisión, siguiendo las instrucciones del Gobierno, que ya había descartado, a través de su primer ministro, Édouard Philippe, la posibilidad de la reanudación del torneo antes de septiembre.

'Esta crisis supone pérdidas de 900 millones de euros para el fútbol francés esta temporada. Y eso nos puede marcar de por vida. En Europa somos una excepción. No sé quién podrá sobrevivir. Otros países han procurado que las competiciones terminen. La de Francia fue una decisión prematura y no del todo legal. La UEFA animó a que las Ligas se terminaran', criticó Jean Michel Aulas, presidente del Lyon, en una entrevista a la 'RTL' el pasado 9 de mayo.

Por delante, su equipo, al igual que el París Saint Germain, tienen la Liga de Campeones, que se prevé para agosto. 'El partido contra el Juventus está programado para el 7 de agosto en Turín y a puerta cerrada. Si nada cambia Lyon y París Saint Germain pueden ser masacrados por rivales que tendrán una preparación que nosotros no tenemos', añadió entonces Aulas, cuyo equipo se impuso en la ida al conjunto italiano por 1-0. Ahora visitará Turín.

Otro asunto son las finales de la Copa de Francia y de la Copa de la Liga del país. La primera enfrenta al PSG con el Saint Etienne; la segunda al PSG con el Lyon. Didier Quillot, director ejecutivo de la LFP, expuso el pasado 30 de abril que iba a solicitar al Gobierno la posibilidad de organizar a puerta cerrada para principios de agosto ambos enfrentamientos.

Una semana antes que Francia, la Federación Neerlandesa de Fútbol decidió el fin de la Eredivisie de esta temporada, pero con un matiz transcendente: declaró desierto el campeonato, liderado por el Ajax seguido por el AZ Alkmaar, ambos con los mismos puntos, 56, a falta de ocho jornadas para el cierre del curso. Ambos conjuntos van a la Liga de Campeones, porque el organismo sí consideró válidas las actuales posiciones para las plazas en los torneos europeos. No quedaba desierta la Eredivisie desde 1944-45 por la Segunda Guerra Mundial.

LA DECISIÓN FINAL ESTE VIERNES EN RUSIA Y BÉLGICA

Bélgica también apunta a la suspensión definitiva de la temporada, pendiente de la confirmación que debe darle a esa determinación una mayoría del 80 por ciento en la asamblea de la Pro League que se desarrollará este viernes. La propia junta directiva ya recomendó la finalización anticipada del torneo el pasado 2 de abril, con el Brujas como campeón al ser el líder, y el Gobierno anunció la pasada semana la prohibición de jugar ninguna competición deportiva al menos hasta el 31 de julio en el marco de las medidas para contener la pandemia de la covid-19.

No hay ninguna certeza en la Liga de Rusia. El campeonato ofreció a finales de abril a los clubes dos opciones para reanudar la competición: el 21 o el 28 de junio, dentro de la recomendación, según expuso entonces la directiva de la Liga de Primera División (RPL), que ha hecho la UEFA de que las ligas nacional estén terminadas antes del 2 de agosto.

¿Qué responden los clubes? Según publicó la prensa local la pasada semana, la mayoría de ellos se oponen a retomar el campeonato, pero no todos: cuatro de los cinco primeros clasificados sí quieren jugar el torneo, con la excepción del Lokomotiv, que es segundo a nueve puntos del líder, el Zenit de San Petersburgo, a falta de ocho citas.

Todo está pendiente de la reunión prevista para este viernes del comité ejecutivo de la Unión de Fútbol de Rusia. Alexandr Diukov, su presidente, aboga por reanudar la Liga.

En Ucrania, 'el plan más optimista consiste en disputar el primer partido a finales de mayo, en torno al día 30', según dijo el pasado 29 de abril Oleg Protásov, vicepresidente de la asociación de fútbol del país. El Shakthar Donetsk ocupa la cima de la clasificación, con trece puntos de renta sobre el Zorya. A principios de junio volverá Austria, a finales de mayo lo hará Dinamarca... La desescalada comienza en el fútbol europeo. EFE