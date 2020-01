Alemania critica gobierno de Maduro y apoya a Guaidó como presidente interino

Berlín, 6 ene (EFE).- Alemania criticó hoy al gobierno de Nicolás Maduro por intentar manipular la elección del presidente de la Asamblea Nacional al impedir al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, y a otros diputados acceder al hemiciclo, al tiempo que reiteró su apoyo al que considera legítimo presidente interino de Venezuela.

'Estamos horrorizados de que el régimen de Maduro haya intentado de nuevo socavar la democracia en Venezuela' al obstaculizar la participación de diputados en una votación 'cuyo resultado temían y después se confirmó, es decir, la reelección del señor Guaidó con una clara mayoría de 100 votos de 167', dijo el portavoz de Exteriores, Rainer Breul, durante una rueda de prensa ordinaria.

Criticó el intento del gobierno de Maduro de 'manipular la elección del presidente de la Asamblea Nacional venezolana' y la 'injerencia en los derechos democráticos del Parlamento' al no permitir el acceso al hemiciclo de numerosos diputados, entre ellos Guaidó.

Agregó que el nombramiento de Luis Parra como nuevo jefe de la Asamblea Nacional tras su elección en una sesión -que 'como tal jurídicamente no tuvo lugar' al no haber sido abierta por Guaidó como presidente de la cámara y ante la ausencia de numerosos diputados- 'no cumplió con las normas de procedimiento del Parlamento venezolano'.

Subrayó que con la reelección horas después de Guaidó como jefe del Parlamento en una sesión de la Asamblea Nacional convocada en la sede del diario El Nacional para el Gobierno alemán no cambia nada en su postura de seguir reconociéndole como 'legítimo presidente interino' de Venezuela. EFE