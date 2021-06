Alemania mira hacia Wembley en busca de su mejor versión

Berlín, 27 jun (EFE).- Alemania mira ya hacia Wembley, para el partido de octavos en ante Inglaterra, mientras busca su mejor versión y los observadores discuten acerca de en cuál de los tres partidos de la fase de grupos en el equipo de Joachim Löw buscó su verdadero rostro.

Nadie se atreve a decir si la verdadera Alemania fue la que jugó contra Portugal, en un partido en que el pareció no tener dudas ni siquiera cuando estuvo por debajo en el marcador, la que se enfrentó con el freno de mano puesto ante Francia -tratando sencillamente de evitar lo peor- o el equipo sin ideas que estuvo al borde de la catástrofe ante Hungría.

'Creo que nuestro verdadero rostro es el que mostramos ante Portugal', dijo este domingo el lateral izquierdo Robin Gosens, figura de ese partido y blanco de las críticas tras el duelo contra Hungría.

'Contra Hungría encajamos dos goles que no debimos encajar y lo sabemos. Pero eso de que después de Portugal fuéramos héroes y después de Hungría un desastre no es una percepción correcta', añadió.

Con respecto a su rendimiento personal, Gosens dijo que él es consciente de que ante Hungría no tuvo su mejor partido, pero también de que no puede esperar que en cada partido haga un gol y dos asistencias como contra Portugal.

'Sé que puedo esperar de mi y por eso no me dejo llevar ni por los elogios ni por las críticas', explicó.

Ante Inglaterra Gosens cree que al menos al comienzo del partido tendrá que poner el acento en la parte defensiva por el poder ofensivo de los ingleses, aunque éste todavía no haya sido desplegado en el torneo.

'En todo caso, no creo que por jugar contra nosotros los ingleses crean que ya tienen el tiquete para cuartos entre el bolsillo

En la selección alemana hay diez jugadores que juegan o han jugado en Inglaterra por lo que conocen bien el fútbol de ese país.

Sin embargo el delantero Kai Havertz, jugador del Chelsea, no cree que en la lucha por los puestos titulares quienes jueguen en Inglaterra tengan una ventaja.

'En el equipo tenemos muchos jugadores muy experimentados que han jugado contra equipos ingleses y contra Inglaterra. No creo que quienes jugamos en Inglaterra tengamos alguna ventaja', dijo.

Los diarios ingleses han publicado en estos días fotos de Havertz a quienes presentan como 'el terror de Inglaterra'.

'Todos sabemos como es la prensa inglesa. Nunca he jugado contra Inglaterra por lo que no me puedo considerar el terror de Inglaterra pero espero serlo el martes', dijo.

El centrocampista Ilkay Gündogan y el central Antonio Rüdiger estuvieron este domingo ausentes del entrenamiento. Gündogan no entrenó con el grupo debido a un golpe en la cabeza que había recibido en el último partido contra Hungría y se ejercitó en solitario.

Rüdiger, con un resfriado, no entrenó.Sin embargo, según fuentes de la selección alemana, los dos viajarán mañana a Londres y estarán disponibles para el partido del martes contra Inglaterra.

El tercer ausente fue Lukas Klostermann, con una lesión muscular desde hace varios días, que trabajó en el gimnasio y corrió en solitario.

Alemania realizará mañana su último entrenamiento antes del partido contra Inglaterra mañana en Herzogenaurach, antes de partir hacia Londres, donde no entrenará en el estadio.EFE