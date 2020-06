Alemania reabre fronteras y advierte de precaución antes de viajes estivales

Berlín, 15 jun (EFE).- Alemania empezó a aplicar este lunes la reapertura de sus fronteras con otros países vecinos de la Unión Europea tras levantar controles aplicados hace tres meses para combatir la pandemia del coronavirus, aunque advirtió de que los viajes estivales al exterior deberán hacerse con cautela.

Colas de vehículos se formaron a primera hora cerca de la frontera entre Alemania y Dinamarca, uno de los primeros signos de la vuelta a la normalidad, porque numerosos ciudadanos procedentes de territorio germano se desplazaban a localidades del país vecino para pasar sus vacaciones.

Los controles permanecían en las fronteras con Austria, Francia, Suiza y Dinamarca y este lunes era la fecha elegida para retirar los que todavía existían, de carácter no sistemático en las últimas semanas.

Desde la medianoche del domingo se eliminaban los controles aeroportuarios para los países para los que aún existían (Austria, Francia, Suiza, Dinamarca e Italia) con las excepciones de España, Suecia y Finlandia, precisó este lunes el ministro de Exteriores, Heiko Maas.

La restricción con España, sin embargo, será retirada el próximo 21 de junio, cuando el país ibérico reabrirá sus fronteras con el resto de la UE; la medida alemana responde a una cuestión de 'reciprocidad' basada en la decisión española, subrayaron fuentes diplomáticas germanas.

RAZONES DE PESO PARA ENTRAR

El levantamiento general de las restricciones significa que a partir de ahora ya no será necesario acreditar una razón de peso para acceder a Alemania y que, junto con objetivos como el turismo y las visitas, será posible por ejemplo cruzar la frontera desde el país vecino para realizar compras.

Además, a partir de este lunes la advertencia general en contra de los viajes al exterior y con destino en otros Estados de la UE se sustituye por indicaciones específicas para cada país, aunque se espera que estas últimas adviertan a posibles turistas en contra de viajar por el momento a tres países de la UE: Suecia, Finlandia y España, con motivo de las respectivas restricciones a la entrada de extranjeros.

PRECAUCIÓN PARA LAS VACACIONES ESTIVALES

Maas indicó este lunes a sus compatriotas que deben afrontar las decisiones sobre sus próximas vacaciones veraniegas de este año con precaución y que todavía hay países a los que se recomienda no viajar.

Recordó que a la reapertura de fronteras alemanas que el país comenzó a aplicar la pasada madrugada todavía no le acompaña el levantamiento de la recomendación de no viajar a cuatro Estados: Noruega, Finlandia, Suecia y España, aunque en este último caso solo por unos días y por motivos específicos para cada uno de ellos.

El Gobierno alemán había decidido el pasado 10 de junio prolongar hasta el 31 de agosto la recomendación de no viajar al extranjero para todos los países a excepción de los socios comunitarios -menos España-, los asociados a Schengen -menos Noruega- y el Reino Unido.

Maas, sin embargo, se refirió hoy a que de momento la recomendación sigue en pie para esos cuatro países, pero recordó que en el caso de España, país con el que este lunes comenzó una operación de prueba para trasladar a turistas alemanes a las islas Baleares, la situación cambiará en lo que afecta al levantamiento de la recomendación no viajar 'de aquí a una semana'.

Unos 400 alemanes tenían previsto aterrizar este lunes con el turoperador Tui fly en Mallorca en el marco del plan piloto de reactivación del turismo en las islas Baleares al que seguirán otros veinte vuelos de ese turoperador, que se encargará de transportar al grueso de los 10.900 turistas que esperan visitar las islas en las próximas dos semanas.

PRECAUCIÓN CON PAÍSES NÓRDICOS, ESPECIALMENTE SUECIA

El ministro recordó que en el caso de los países nórdicos, y citó especialmente a Suecia, las autoridades alemanas vigilan que no se supere la tasa de 50 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes como regla para mantener o no la recomendación de no viajar.

'Viajar lo hace uno siempre bajo la propia responsabilidad, y eso independientemente de que haya una pandemia de coronavirus u otra situación de crisis', recordó el ministro, quien dijo que en los países donde haya rebrotes o cierre de fronteras habrá apoyo consular a los alemanes que hayan viajado allí.

Pero precisó que lo que no habrá será aviones fletados por las autoridades alemanas, sino que se tendrían que utilizar conexiones regulares para afrontar eventuales repatriaciones de ciudadanos desde esos países.

'Aquel que piense que vamos a poder pasar unas vacaciones como las pasábamos en el pasado se va a llevar este verano una sorpresa', resumió el ministro respecto a la actitud con la que los alemanes deben, a juicio del Gobierno, plantearse las próximas vacaciones veraniegas.

En relación a países terceros, como en el caso de Turquía, que es uno de los destinos turísticos preferidos de los alemanes, el ministro explicó que se están manteniendo conversaciones con las autoridades respectivas para analizar si se levanta la recomendación general de no viajar.

Maas justificó la decisión de levantar la recomendación para los países de la Unión Europea en que sus socios mantienen y comparten unos estándares de 'transparencia y fiabilidad' que no tienen por qué existir en relación con otros países, y mencionó, por ejemplo, que existan tratamientos médicos contra la COVID-19 que no están autorizados en los países comunitarios. EFE

jam-cph/si