Alertan de riesgos y problemas legales de viajes en barcos de Florida a Cuba

Miami, 13 jul (EFE).- La Guardia Costera de EE.UU. y el grupo del exilio cubano Movimiento Democracia pidieron este martes abstenerse de viajar en barcos a Cuba para apoyar las protestas populares en ese país y advirtieron de los riegos desde el punto de vista de la navegación y también legales que entrañan.

La Guardia Costera manifestó su apoyo a quienes están ejerciendo su 'derecho fundamental a la libertad de reunión y expresión' en las calles de Cuba, pero advirtió que los viajes en barco hacia Cuba no deben hacerse sin autorización.

'No se hagan a la mar', dijo en una declaración publicada este martes en varios medios el contraalmirante de la Guardia Costera Eric Jones.

El Movimiento Democracia por su parte pidió a la comunidad cubana organizar de forma responsable el apoyo a los cubanos y advirtió de que la improvisación de flotillas puede acarrear enjuiciamientos en EE.UU. y además desviar el protagonismo que se merece el pueblo que protesta en la isla.

Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, organización que llevó durante varios años flotillas a Cuba y que enfrentó en 2001 una demanda judicial en EE.UU. por entrar en territorio cubano, dijo a Efe que aplaude la energía de los cubanos, pero que hay que canalizarla adecuadamente.

El cubano John Jiménez, que este martes llegó con agua, refrescos y mascarillas a la marina Pelican Harbor en Miami, dijo a Efe que envió estos enseres en una embarcación desde temprano.

Jiménez dijo desconocer quién es el organizador de la iniciativa y señaló que el lunes en la tarde se reunieron de forma espontánea en la misma marina decenas de cubanos y embarcaciones para llevar ayuda a la isla.

'La idea es acercarse por si se presenta la oportunidad de entrar (a la isla), tener insumos para poder ayudar a la gente', manifestó.

El cubano dijo que desde que comenzaron las protestas no duerme y lamentó que 'la opinión internacional no se hace eco, no se ve ningún acto contundente para frenar a esos dictadores'.

'Necesitamos que los americanos (estadounidenses) entren ya', dijo a Efe Alejandro Morua, que desde temprano llegó a la marina con una bandera cubana.

Ambos contaron que el exilio cubano se está organizando a través de la redes sociales, 'de gente a gente', para apoyar a sus compatriotas en la isla.

Sánchez por su parte dijo que supo de unos siete barcos que salieron ayer de varias partes e hizo un llamado a 'no contribuir al caos' al señalar que se pueden exponer, entre otras a la confiscación de la embarcaciones y demandas judiciales en Estados Unidos.

El activista además anunció que por lo menos un centenar de dueños de embarcaciones lo han llamado para ofrecer su ayuda.

El Movimiento Democracia busca organizar una protesta en la Bahía Vizcaya de Miami para apoyar al pueblo de Cuba y también para analizar la capacidad de respuesta en caso de que se permita llevar legalmente ayuda a Cuba por vía marítima.

UNA TRAVESÍA IMPLACABLE

Sin embargo, aclaró que eso depende de muchos aspectos, entre ellos las condiciones meteorológicas, que por estos días son adversas, con fuertes lluvias y vientos.

Según el contraalmirante Jones, 'la travesía es peligrosa e implacable' y al menos se han perdido veinte vidas en las últimas semanas como resultado del 'peligroso' cruce del estrecho que separa Florida de Cuba, distantes 90 millas .

El pasado sábado la Guardia Costera anunció en un comunicado la decisión de finalizar la búsqueda de nueve balseros cubanos desaparecidos en el naufragio de la embarcación en la que viajaban desde Cuba hacia EE.UU. junto a otras 13 personas, tras un operativo de más de 192 horas que no dio resultados.

En esta ocasión, el contraalmirante Jones, sin embargo, advirtió también en contra de los viajes en la otra dirección por parte de personas que quieren llevar ayuda o acercarse a Cuba en medio de las protestas populares que estallaron el domingo en ese país.

El senador republicano por Florida Marco Rubio, de origen cubano, advirtió recientemente de la posibilidad de que se produzca una crisis similar a la del Mariel, como se conoce la salida masiva de cubanos hacia EE.UU. permitida por Fidel Castro en 1980.

A su juicio, el Gobierno cubano puede tratar de descomprimir la situación abriendo la puerta a un éxodo masivo y el presidente de EE.UU., Joseph Biden, debería dejarle claro que si lo hiciera, sería considerado una 'acción hostil' contra este país.

Desde el 1 de octubre la Guardia Costera ha interceptado a 536 cubanos que trataban de llegar a Estados Unidos, mientras en todo el año fiscal 2020 no llegaron a 50 y en el año fiscal 2019 fueron 313. EFE

