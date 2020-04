Alertan sobre aumento casos de violencia machista en Rusia durante cuarentena

Moscú, 7 abr (EFE).- El problema de la violencia machista en Rusia, uno de los países seriamente golpeados por esa lacra social, está empeorando por las cuarentenas generales debido al coronavirus, alertan los expertos.

'La situación con la violencia doméstica en Rusia es alarmante ahora. Nunca antes las mujeres habían estado aisladas de esa manera con sus agresores y los teléfonos de confianza registran un aumento de entre un 25 % y 35 % en las llamadas', dijo a Efe Alena Eltsova, directora de un centro 'Kitezh' para la ayuda a víctimas de violencia de género.

De acuerdo a estadísticas oficiales, que datan de 2008, cerca de 14.000 mujeres mueren cada año en Rusia a manos de sus parejas, mientras unas 36.000 sufren malos tratos a diario.

Diversas ONG han criticado al país por no adoptar una ley específica que proteja a las víctimas de la violencia de género y han pedido medidas urgentes para afrontar ese grave problema.

La situación de muchas mujeres ha empeorado ahora debido al confinamiento con sus agresores por las medidas para frenar la COVID-19, advierten los especialistas.

'Nuestras estadísticas muestran que ha aumentado el número de mujeres que no solo sufren malos tratos, sino que no pueden hacer nada al respecto porque están aisladas con sus agresores', indica Eltsova.

La experta recuerda que la mayoría de los albergues que acogen a mujeres que han sufrido violencia doméstica se encuentran ahora cerrados por el coronavirus.

'Nosotros estamos alquilando unos apartamentos para algunas mujeres, pero nos estamos quedando sin recursos', lamenta, y alerta de que 'dentro de unas semanas la situación puede llegar a ser crítica'.

Eltsova llama a tomar el ejemplo de otros países, donde van surgiendo iniciativas gubernamentales y sociales para ayudar a las víctimas de la violencia de género en tiempos de coronavirus.

'Nosotros, por el momento, carecemos de eso', dice, al tiempo que adelanta que los activistas quieren impulsar una recogida de firmas para que el Gobierno 'tome medidas para ayudar a las mujeres' en situación de vulnerabilidad.

LA FALTA DE UNA LEY DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS EMPEORA LA SITUACIÓN

La diputada rusa Oksana Pushkina, una de las autoras del proyecto de ley contra la violencia de género en Rusia, confirmó este lunes el aumento de los casos de maltrato durante la cuarentena por el coronavirus, pero señaló que a falta de una norma específica, es difícil contabilizar a las víctimas de la situación.

'No hay una estadística oficial al respecto y no la habrá. Nadie va a contar nada. Y mientras no haya una ley sobre la prevención de la violencia doméstica, la situación no cambiará', dijo la parlamentaria a la emisora de radio Govorit Moskva.

Pushkina afirmó que la situación que vive Rusia debido al aislamiento se parece a la de otros países.

'Es un problema global, pero la situación en Rusia es mas compleja debido a la falta de una ley específica de prevención de la violencia intrafamiliar', enfatizó.

La diputada también hizo énfasis en el cierre de los centros de crisis por la cuarentena que ya de por sí eran muy pocos en Rusia.

'En todo el país hay unos quince centros, cuando en Suecia, por ejemplo, hay 200. Las víctimas simplemente no tienen a dónde ir', resumió.EFE