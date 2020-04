Alesso lanza 'Midnight' con Liam Payne: Tiempos difíciles traen cosas bellas

Nora Quintanilla

Nueva York, 8 abr (EFE).- 'En tiempos difíciles, la gente puede hacer cosas preciosas'. Así describió el DJ sueco Alesso la creación del tema que lanza junto a Liam Payne este miércoles, 'Midnight', para el que buscó vocalistas en internet y, en medio de una cuarentena que mantiene a medio mundo en casa, se topó con una avalancha de creatividad, según relató a Efe.

Desde su hogar en Los Ángeles (EE.UU.), donde estos días hay un clima 'frío y apropiado para la situación' de aislamiento por el coronavirus, Alesso explicó que llevaba trabajando en 'Midnight' desde el otoño pasado e intentando encontrar una voz distintiva para los coros cuando Payne, excantante de la banda One Direction, le propuso colaborar.

'Me contactó y dijo: 'escucha, esta es mi versión'. La oí y pensé: 'Oh, guau', quedé realmente impresionado con cómo la cantaba. No había lugar a dudas, voló a Suecia desde Londres y la terminó en mi estudio sueco. Y teníamos planes para un vídeo musical pero todo esto ocurrió, así que pensamos una manera de conectar con los fans 'online' y ser creativos'.

Alesso en su estudio y Payne en la azotea de su casa, los dos jóvenes y aclamados artistas grabaron en cuarentena el vídeo de 'Midnight', que habla sobre la 'montaña rusa' que es el amor: 'Es un tema poderoso y cuando Liam lo canta sé que ha pasado por lo mismo, que sabe lo que dice. Es importante que quien canta las letras las sienta, y con él es genuino'.

Hace unos días, el DJ colgó un vídeo en las redes sociales pidiendo que a seguidores cantar un verso para un 'remix' y la idea se convirtió en algo 'enorme', con miles de personas llenando su buzón.

'Elegiremos a alguien que cantará junto a Liam en mi producción. Es muy divertido ver cómo en tiempos difíciles la gente puede hacer cosas preciosas', dijo.

'La conexión ha sido increíble: nos envían sus versiones y también la música que están escuchando para superar esto. La conexión es lo más importante ahora mismo', aseguró el DJ y productor, que a los 28 años ha encabezado las listas de los festivales de música electrónica más importantes de todo el mundo y colaborado con sus estrellas.

Esa trepidante vida profesional, tan dependiente del ocio nocturno, ha quedado en pausa para el artista, que ironizó: 'Estoy desempleado, claramente no tengo trabajo y solo estoy en casa, esperando. Cuando ocurrió esta historia y vi las cancelaciones fue un 'shock', no me había pasado algo así en la vida'.

Reconociendo que 'nadie estaba preparado' para una pandemia, Alesso intenta 'aprovechar al máximo y sobrevivir hasta que pase', lo que en parte implica descansar.

'Estoy tomando este tiempo para apreciar estar en casa porque cuando voy de gira lo echo de menos, cocinar, las cosas simples, estar con mi perro...', reveló.

'Cada día hago música, exploro algo nuevo que quería hacer, instrumentos nuevos... Algunos proyectos consumen más tiempo y se retrasan cuando estás de gura así que estoy usando este tiempo para ser lo más creativo posible', agregó el DJ, de origen italiano y que se mantiene en contacto con su familia en ese país, golpeado con fuerza por el COVID-19.

Apuntó que le encantaría que su canción sirva de apoyo a la población que está en aislamiento, y aseguró que los vídeos de la gente en los balcones animándose con música le dan 'cosquilleos' y 'ganas de llorar': 'Es precioso cómo la gente se ha unido, ya que no pueden estar juntos encuentran una manera de no estar solos'.

'Esos vídeos, yo tengo familia en Italia y me rompe el corazón, pero son preciosos. Rezo para que esto se acabe pronto', concluyó Alesso, que ya piensa en 'ir de gira y estar fuera', lo que ha querido 'toda la vida'.

'Cuando esto acabe, voy a tener mucha energía y no puedo esperar', cerró. EFE

