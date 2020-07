Alex Diego acepta sin excusas la derrota del Querétaro ante los Pumas

México, 26 jul (EFE).- El entrenador Alex Diego afirmó este domingo que no tiene excusas para justificar la derrota del Querétaro por 3-2 ante los Pumas en la primera jornada del torneo Apertura mexicano.

'Sería fácil poner excusas y no las voy a poner. Hoy nos vamos tristes, pero tengo un plantel con mucha capacidad, tenemos que luchar sin importar si hay plantillas más fuertes. Nosotros tenemos que aprovechar nuestras fortalezas y ocultar debilidades', dijo el técnico mexicano al final del partido.

Esta es la primera experiencia como entrenador en Primera División de Diego, de 35 años. Antes, en 2018, dirigió al Alebrijes de Oaxaca y el año pasado al Atlante, en la División de Ascenso.

En su etapa como jugador, Alex Diego llegó a ser campeón con Pumas en el Clausura 2009; su retiro de las canchas fue en 2017; en Pumas también tuvo la ocasión de trabajar con juveniles bajo las órdenes del argentino Andrés Lillini, hoy técnico interino de los felinos.

De ahí que Alex Diego reconociera la capacidad de un plantel como Pumas, a quien presumió conocer.

'No es fácil venir a jugar a esta cancha, Pumas tiene un buen plantel, lo conozco, y por eso destaco lo que hicimos hoy. Nos vamos dolidos porque pensábamos que podíamos llevarnos un resultado positivo, pero ya está y a pensar en el siguiente partido', puntualizó.

Para el estratega mexicano, el duelo ante los felinos le permite irse con orgullo, aunque atento a situaciones que tienen que mejorar.

'Me voy orgulloso por el esfuerzo, porque por muchos lapsos del juego me gustó mucho mi equipo, sin embargo tengo que te conocer que debemos corregir situaciones como esa desconcentración de la expulsión, porque ese tipo de rojas no nos pueden pasar.

Querétaro sufrió la expulsión de Alfonso Luna, quien vio la tarjeta roja al minuto 57, y de todas maneras empató el partido a uno, y luego a dos goles, aunque ya no les alcanzó para igualar a tres.

En la fecha dos del torneo, Querétaro recibirá el domingo 2 de agosto al Mazatlán FC; de su lado, los Pumas visitarán un día antes al Atlas. EFE