Álex Grijelmo publica ‘Con la lengua fuera’, referente del léxico deportivo

Madrid, 8 jun (EFE).- Álex Grijelmo, ex presidente de la Agencia EFE, responsable del libro de estilo de El País y en la actualidad de la Unidad de Edición del citado diario, publica este martes ‘Con la lengua fuera’ (editorial taurus), un viaje alrededor del léxico deportivo, donde muestra como el vocabulario utilizado por deportistas, comentaristas y periodistas se mueve entre la tradición, la innovación y los extranjerismos.

Una obra, basada en sus artículos en el diario As, y que muestra, por un lado, los usos incorrectos que empobrecen el lenguaje o le privan de eficacia y belleza; y por otro, ilustra los hallazgos léxicos, metáforas brillantes y frases memorables.

El libro, según apunta la editorial, “habla de la lengua española, un tema que da mucho juego”. Grijelmo, gran aficionado al fútbol, subraya como subtítulo del libro ‘Críticas, chascarrillos y explicaciones sobre el léxico deportivo” y cuenta con el prólogo de Alfredo Relaño.

“Píldora tras píldora, constituía un tratamiento que en el tiempo fue haciendo efecto. Comprobé, cómo poco a poco redactores descuidados dejaban de serlo, se ahorraban latiguillos, sustituían barbarismos por su adecuado equivalente en castellano. Y cuando alguno no lo hacía, no faltaba quién se lo decía con las tablas de la ley en la mano, como se llegó a conocer en la redacción aquella serie de instrucciones -reconvenciones- que Grijelmo desarrollaba [...] El deporte tiene un alto consumo y todo lo que se haga para que no envicie sino limpie el castellano es justo y necesario. Eso le da un valor único a estas píldoras medicinales que Álex Grijelmo escribió, según él, con la lengua fuera”, explica Relaño.

Álex Grijelmo disecciona vocablos habituales de los narradores audiovisuales como por ejemplo el hábito de destacar el concepto palo corto y palo largo, cuando los dos miden lo mismo: 2,44 metros. “Pero lo largo o lo corto no residen en el palo mismo, sino en la distancia entre la madera y el lugar donde en ese momento se desarrolla el juego. Por supuesto, no vamos a recomendar aquí que se diga ‘el palo más lejano’ o ‘el palo más cercano’, sobre todo por las prisas que lleva el relato. Pero existiendo desde hace decenios las expresiones ‘primer palo’ y ‘segundo palo’, no se entiende bien por qué se acude a menudo a unas fórmulas tan desacordes con la simétrica medida de los dos soportes del travesaño”, explica Grijelmo. EFE