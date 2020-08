Alex Márquez asegura sobre Marc que 'parece una situación muy extraña'

Madrid, 6 ago (EFE).- El español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha explicado sobre su hermano Marc y su nueva lesión en el mismo húmero del brazo derecho que 'parece una situación muy extraña, pero que puede pasar en cualquier casa'.

'Lo que le pasó a Marc puede pasar en cualquier casa. Se despertó para sacar a los perros y fue a abrir un ventanal bastante grande que da acceso al patio y al abrir se le rompió la placa. Nos despertó a mí y al fisioterapeuta -Carlos- y ya sabía que se le había roto porque se movía el brazo', explicó Alex Márquez.

'Fue el lunes por la mañana, se llamó a Emilio al doctor Mir, e inmediatamente se pusieron dirección a Barcelona', dijo el pequeño de los hermanos Márquez.

Ya al referirse a su inicio de temporada, Alex Márquez ha señalado que es 'un piloto al que le cuesta tiempo adaptarse a una categoría nueva, y después de tantos meses parados cuesta un poco más, por eso es difícil sacar conclusiones con estos dos Grandes Premios porque han sido un poco especiales, pero estoy contento porque en las dos primeras carreras ha habido una evolución constante y no nos hemos estancado'.

'El objetivo en Brno es intentar estar más cerca de la cabeza, porque además es un circuito que se me da bien', remarcó el piloto de Repsol Honda.

'El año pasado gané en esta pista y tanto en Moto2 como en Moto3 se me ha dado bien y nunca he escondido que es mi trazado favorito, me encuentro bien aquí, pero este año estoy en una categoría diferente, donde influye más cómo trabaja aquí la moto y los neumáticos, pero en cualquier caso, si se me da bien desde el principio tengo que intentar aprovecharlo', asegura Márquez.

'Sé dónde estoy, y sé que soy 'rookie' (debutante) y no me fijo en nadie pero a la vez me fijo en todos, porque soy el primero que me gustaría estar más cerca, pero soy un piloto tranquilo, que me gusta dar los pasos firmes', afirmó Alex Márquez.

'Llevamos dos carreras con evolución y eso es bueno, que está habiendo progresión, cada día me siento mejor con la moto y sabemos los dos aspectos que hay que mejorar ahora, la clasificación y no perder tanto tiempo en las primeras vueltas', confirma el piloto de Repsol Honda. EFE