Alex Márquez 'contento' con el título reconoce que le 'temblaban las manos'

Sepang (Malasia), 3 nov (EFE).- El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) se mostró 'muy contento' y viviendo un sueño tras conseguir el título mundial de Moto2 en 2019, si bien reconoció que 'no fue fácil' y que después de atravesar la línea de meta le 'temblaban las manos'.

'Estoy muy contento de todo el trabajo hecho durante el año, de cómo hemos sabido rehacernos tras los momentos malos y desde el principio he tenido muy buenas sensaciones, he tirado al máximo y ha sido complicado, pero ahora estoy súperfeliz de haber conseguido el título aquí en mi segundo intento, como la otra vez, por lo que se repite la historia', recordó Alex Márquez.

'No ha sido fácil, pues ha sido una carrera parecida a la del año pasado luchando con Bagnaia y Oliveira en grupo, con Marini delante, aunque esta vez era Binder y los tres que nos jugábamos el título estábamos ahí, pero cualquiera de los tres nos hemos podido caer porque íbamos al límite. Había que ir con mucho tacto y era difícil', aseguró el piloto de Estrella Galicia 0'0.

'Cuando he pasado la línea de meta y he llegado a él -su hermano Marc Márquez- estaba exhausto, ahora entiendo cuando llegaba él y no reaccionaba mucho. Estás hecho polvo, te felicitan, te abrazan... pero tú no sabes ni quién eres', afirma el pequeño de los hermanos Márquez, doble campeón del mundo.

'Desde fuera se vive más y seguro que durante la carrera él ha sufrido mucho, como todos, pero se pone muy contento y es de agradecer tener un hermano así', dijo orgulloso.

Alex Márquez ha logrado el título de Moto2 cinco años después de conseguir el de Moto3 en 2014. 'Cuando en 2015 y 2016 costaba tanto tuve gente cerca muy buena que me hizo creer y sobre todo este año el equipo, que me ha dado la confianza que necesitaba, ese cariño y mimo que también necesitaba y lo hemos conseguido todos juntos'.

'Mi día a día es intentar ser mejor por mí mismo, no por nadie; intentar ser mejor con el equipo, disfrutar y ya está y no pienso en esas otras cosas que piensa la gente ya que trabajo por mí, por el equipo, defiendo mis colores y ya está. Hemos ganado el título y nos lo hemos ganado', recalcó Alex Márquez, quien confirmó que en 2020 continuará llevando su clásico dorsal '73' pues el número uno 'es para el mejor de todos, para el mejor de la categoría reina'.

El piloto de Estrella Galicia 0'0 destacó como una de las claves de la temporada que 'el equipo ha sabido entender el nuevo motor Triumph'. 'Supimos ir un paso por delante en algunos momentos, supimos ser fuertes y crecer en los peores momentos'. EFE