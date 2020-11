Alex Márquez lamenta la caída: 'Estábamos haciendo una buena carrera'

Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) no pudo concluir el Gran Premio de Europa de MotoGP al sufrir una caída cuando peleaba por la octava posición.

'Estaba haciendo una buena carrera; he salido bien y me he encontrado con un buen ritmo entre los diez primeros. He tratado de salvar la caída y, afortunadamente, estoy bien, pero es decepcionante no acabar dos carreras seguidas ya que hemos tenido otra buena oportunidad para ganar puntos este fin de semana', se lamentó.

'Me sentía cómodo y podía progresar', continuó el piloto de Repsol Honda, quien lamentó: 'Cuando Dovizioso me ha pasado, estaba ya en la trazada de la curva uno y, aunque estaba frenando en el mismo punto, lo hice un poco más rápido y esa ha sido la causa de mi caída'. EFE