Alex Márquez reconoce haber cometido un 'error de debutante' en su caída

Madrid, 17 jul (EFE).- El español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) debuta en el mundial de MotoGP en el Gran Premio de España que se disputa este fin de semana en el circuito Ángel Nieto de Jerez y ya en los primeros entrenamientos sufrió una caída, aunque señaló que fue 'muy optimista' y que cometió 'un error de debutante al salirme de la línea e intentar forzar el ángulo de la trazada'.

'En la caída fui muy optimista y cometí un error de 'rookie' al salirme de la línea y tener que forzar mucho el ángulo de la trazada, lo que me hizo acabar cayendo', explicó y sobre la vuelta que hizo tras su hermano reconoció que 'he intentado seguir a Marc, pero también a otros pilotos para intentar entender más rápidamente la mejor manera de pilotar la moto y buscar las mejores trazadas'.

'Cada rueda de otra moto que puedes coger es positiva ya que puedes aprender de cualquiera que tenga más experiencia que tu en MotoGP, y eso se ha visto que también le ha pasado a Lecuona y otros pilotos que buscan las referencias de otros rivales', continúa el campeón del mundo de Moto2 en 2019.

'En ese momento estaba solo Viñales en pista, pero he visto que le sacaban los calentadores a Marc y aunque no estaba en el plan de trabajo he sido yo el que ha dado la orden de salir, y habrá muchas más veces y oportunidades durante el campeonato en las que se podrá hacer y si encima es con alguien que tiene tu misma moto pues mejor que mejor', reconoció el pequeño de los hermanos Márquez.

Como a casi todos la ausencia de público era una pregunta obligada y Alex Márquez señaló que es 'extraño estar sin publico; la vida cambia muchísimo, es mucho más frío y no tienes la misma emoción durante el fin de semana y en Jerez, que el ambiente es calentito, más, pero lo importante es que sabemos que la gente nos seguirá desde casa y que el domingo otra vez habrá carreras, será diferente pero hay que adaptarse y lo importante, insisto, es que vuelve a haber carreras'. EFE