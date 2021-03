Aléx Márquez reconoce que se cayó 'por buscar donde no había'

Madrid, 11 mar (EFE).- El español Alex Márquez (Honda RC 213 V), que ha sufrido cinco caídas en cuatro días ha reconocido que 'aunque hay un par que para mí casi ni cuentan, porque han sido muy pequeñas por el tren delantero, la de hoy ha sido un 'highside' (volar por los aires), más que nada por buscar donde no había más'.

Márquez ha recalcado que 'en esta curva ya paso más rápido que las demás pilotos de Honda y he querido buscar un poco más porque me sentía muy cómodo'.

Al referirse a Pol Espargaró, piloto oficial de Repsol Honda que ocupa su lugar en la escudería, destacó que 'Pol está rodando rápido, sobre todo a una vuelta. Tiene mucha experiencia y le saca mucho partido a la Honda por su estilo de atacar bien las frenadas'.

'Hoy ha hecho un simulacro y no está mal, con un ritmo de 1:55 bastante consistente. Y Nakagami está sufriendo mucho con la moto nueva. Bradl es el probador y ayer tuvo una caída muy fuerte, pero los primeros días fue el que iba más rápido, así que Pol va bien, se está adaptando rápido a la Honda y sabe cómo sacarle el jugo a los neumáticos nuevos', explicó Alex Márquez.

Una vez más sobre la caída, Alex Márquez explicó que de todas las caídas se aprende 'y siempre intentas sacar lo positivo; después de cada caída, he salido a pista y he mejorado mis tiempos y eso es lo positivo, que en ningún momento he perdido la confianza'.

'También me han enseñado a aprender el porqué de esos errores, así que me quedo con eso. Está claro que para el equipo no es lo mejor, pero Lucio Cecchinello me ha dicho que hay que caer para aprender y en el equipo me están apoyando al máximo y eso se agradece', continúa a respecto Márquez.

Y ya al pensar en el primer gran premio de la temporada, el piloto del italiano Lucio Cecchinello ha comentado que 'Catar es un circuito muy especial, así que no me quiero aventurar a decirte si hemos mejorado mucho, poco o nada; porque hay que confirmarlo en otros circuitos con otro tipo de curvas'.

'Parece que algo sí hemos ganado, sobre todo en suavidad del motor, en adherencia, pero de todas formas, los test son muy engañosos porque hoy había mucha adherencia en pista, mucha goma y todo el mundo iba rápido, así que hay que esperar y ver cuando haya goma de los Dunlop de Moto2 en pista qué moto puede sacar más potencial, pero estoy contento con la moto con la que empezaré el año, ruede o no mañana', recalca Alex Márquez. EFE