Álex Márquez: 'Ser 'rookie' del año es uno de mis objetivos para 2020'

Madrid, 04 dic (EFE).- Álex Márquez, campeón del mundo de Moto2 en 2019, asegura que su gran objetivo para 2020 es 'ser el 'rookie' del año', en su debut en la máxima categoría del motociclismo, que domina con mano de hierro su hermano Marc

El campeón del mundo de Moto2, que la próxima temporada compartirá equipo con su hermano mayor en MotoGP, se muestra positivo de cara a la nueva temporada tras los test de Valencia y Jerez donde ha trabajado con su nuevo equipo y ha conseguido entender la Repsol Honda vuelta tras vuelta.

En una entrevista con EFE, Alex habla sobre las diferencias que ha encontrado respecto a su etapa anterior y cómo se está produciendo esa adaptación a un nuevo equipo y una nueva categoría.

- Pregunta: ¿Qué diferencias encuentra entre la Estrella Galicia 0'0 Kalex que tuvo en Moto2 y la Honda de MotoGP?

- Respuesta: Muchas cosas, principalmente la potencia. La Honda es una moto más exigente y, sobre todo, lo que me ha costado más son los frenos de carbono, que deben tener una temperatura. Fue lo que más me costó. En Jerez me sentí mucho mejor. Las diferencias con la moto de Moto2 son grandes y las exigencias mucho más. Tendré que ir acostumbrándome y este invierno tendré que prepararme más, porque es una moto más exigente y cansa más.

P- ¿Cómo fue ese primer momento, tras conocer que competiría con Honda en MotoGP?

R: En Valencia fue todo un poco extraño porque todo sucedió muy rápido. Estaba en un 'box' que no era el mío con un equipo que no era el mio cien por cien. Ya en Jerez pude estar con mi equipo, con mi gente y hacer un piña ir conociéndolos y que me conozca. En Valencia hizo frio y no fue del todo bien, pero en Jerez estuve más cómodo, dimos grandes pasos. Lo bueno es que nunca nos hemos estancado en un punto y cada vuelta entendía algo y mejoraba algo.

P: ¿Cómo han sido esas primeras sensaciones?

R: Cuando pusimos los neumáticos blandos para probarlos en Jerez comenzó a llover, entonces el segundo día solo pude hacer dos tandas con neumáticos de seco y otros dos de agua. Me sorprendieron los neumáticos Michelin porque iban muy bien y la moto era muy estable. Empecé a entender cómo va la moto en agua y me costó mucho, pero sacamos cosas positivas. Sacamos información por si en un futuro tenemos una carrera en agua.

P: ¿Qué objetivos se plantea para esta primera temporada?

R: Mi primer objetivo es hacer una buena pretemporada y dar todos los pasos hacia adelante posibles. Después del último día de pretemporada en Qatar sabré a qué nivel estoy y conoceré todo lo lejos que estoy de la cabeza. Desde ahí ya podré marcar un objetivo. Ser rookie del año es un objetivo que me puedo marcar, pero quiero aspirar a más y marcarme un objetivo de buena clasificación siendo mejor rookie, o no.

La Honda es una moto critica pero ahora todo va bien. Tengo que buscar los límites para realmente ver los problemas y dar también información a Honda. Creo que están en el camino correcto, en Malasia estará la moto de 2020 más definida, en Valencia y Jerez, de lo que he hablado con Marc era más de prueba para ver la dirección que tenían que seguir. Honda tiene todo el invierno para trabajar en la nueva Repsol Honda y en Malasia espero estar un poco más cerca y darle información para ayudarlos también.

P: Hasta los test de Sepang no podrá montarse de nuevo en la moto y esta vez será con la de 2020...

R: Estoy deseando que pase rápido el inverno y quiero intentar aprovechar cada entrenamiento para la pretemporada. Tenemos que seguir evolucionando, no nos hemos estancado en pretemporada y cada vez que hemos salido a pista hemos avanzado. Ahora, toca recabar datos y trabajar físicamente, mejorar algo técnicamente en invierno y ver cómo llegamos a Sepang.

P: En cualquier caso, llega como campeón de Moto2, tras una dura temporada

R: Desde pretemporada todos hemos trabajado por el sueño de ser campeones. Pero donde hubo el 'click' de todo fue en Jerez. Me caí, no cogí ningún punto, salimos bastantes alejados del liderato pero con la actitud de equipo de preparar la moto rápido y de que si poníamos todos de nuestra parte podríamos conseguir el título. En Le Mans empezamos una secuencia de tres victorias seguidas y fue donde supimos que teníamos el potencial de ser campeones.

La regularidad en Moto2 es la clave, maduras y cambias como piloto, pero también tener un equipo detrás, un equipo humano que te dé confianza y tranquilidad. Al final hace que estés más tranquilo, tengas más seguridad y todo vaya mejor.

La clave ha sido no fallar, aunque lo hemos hecho más de lo que yo quería a principio de año y algunas veces no ha sido culpa nuestra. Solo lo hicimos en dos (Silverstone y Valencia), la última carrera no cuenta [risas], esa seguridad y complicidad en el box ha sido de mucha ayuda para ganar carreras.

P: Ha ganado en una categoría que tenía muchos aspirantes al título...

R: He tenido muchos rivales en esta temporada.Lo difícil ha sido controlar a los rivales, han ido cambiando durante todo el año y han sido muchos. Cada carrera cambiaba el rival. Al principio del año dije que Brad Binder sería mi mayor rival esta temporada, es un piloto muy fuerte y sabía que harían una segunda parte del campeonato buena y se ha visto. Este empuje que tuvimos nosotros, nos dio ese margen.

Alex Márquez también comentó en un acto de Estrella Galicia 0'0 que su hermano Marc, que se operó en el hombro derecho tras los entrenamientos de Jerez, 'está mejor, descansando' y que 'esta operación no ha sido tan dura como la del anterior'.

'Se encuentra mejor ahora. Hemos tenido conversaciones, pero ya me dijo el último día, un poco de broma, pero ya me lo soltó [risas] -al referirse a si le dará consejos sobre cómo pilotar la Repsol Honda- y me dijo que me dirá algunas cosas pero no demasiadas. Entrenamos juntos pero en el box estamos cada uno separado. No ha cambiado nada, seguimos igual', explicó en dicho acto.

La evolución de la Honda de 2020 recae sobre Marc Márquez y Cal Crutchlow, pero Álex tiene claro cómo debe ser la temporada con el nuevo equipo: 'Responsabilidad tengo, como cualquier otra oportunidad que se te pasa por MotoGP. El equipo me ha dicho que no tenga presión, que sea yo mismo e intente evolucionar. Es un reto bonito y motivador y tengo muchas ganas de la temporada', dijo el bicampeón del mundo.

En 2013 probó la Honda de Marc Márquez tras proclamarse campeón del Mundo de Moto3, pero esta vez en Valencia se subió en su propia MotoGP. 'En 2013 fue una experiencia bonita, la moto me llevaba por donde quería y fue divertido probar esas vueltas con Marc. Esta vez me hacía más ilusión que la otra, ahora como piloto de MotoGP, con tu moto. Es especial estar con todos los pilotos, es especial pero a la vez extraño. Me hace especial ilusión, es mi moto en los test con mi propio equipo 100% de MotoGP. Sueño cumplido, pero queda todavía cosas por cumplir'. EFE