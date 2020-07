Alex Márquez sobre su hermano: 'Es Marc'

Madrid, 23 jul (EFE).- El español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que debuta esta temporada en la categoría de MotGP destacó la capacidad de recuperación de su hermano a la competición apenas unos días después de ser operado de una fractura del tercio medio del húmero y simplemente expresó que 'es Marc'.

'Todos los pilotos, cuando nos lesionamos, lo primero que queremos es volver lo antes posible y él se ha visto con posibilidades y para que un piloto se quede tranquilo, se tiene que probar si te ves con ganas; si él lo hubiera visto imposible, ni lo probaría, pero lo ve factible y es por eso ha vuelto', afirma Alex Márquez al respecto.

'La mentalidad de los pilotos es esa, pero estar aquí después de 48 horas me ha impresionado y aunque cuando se fue el lunes yo no las tenía todas conmigo... pensaba 'éste volverá antes de lo que todo el mundo se imagina', asegura el piloto de Repsol Honda.

'Al final es mi hermano y estuve siempre en contacto con él. Me llamaba, me explicaba. Aunque es muy grave la lesión, la buena noticia es que el nervio radial no estaba tocado y ayer me llamó y me dijo que bajaba', narró Alex sobre la decisión de su hermano Marc Márquez, quien reconoció que le dijo 'tienes que hacer lo que te deje tranquilo, que no te quede esa espina dentro'.

'Lo importante era estar en el circuito y estar tranquilos. La verdad es que los días libres han pasado bastante rápido, con un poco de bicicleta y para cargar pilas y la experiencia fue muy buena', señala el piloto de Repsol Honda.

'Me falta, sobre todo, mejorar a mí en pilotaje y eso es lo que vamos a intentar desde mañana, dar un paso adelante, intentar ser más competitivos y marcarnos objetivos realistas', señala Alex.

'Lo positivo es que durante la carrera pude ir detrás de Nakagami y Zarco, y comparado con Nakagami pude ver los puntos en los que me falta ya que durante el fin de semana sufrimos bastante en las curvas rápidas, que a mí generalmente se me dan bien, pero es algo más de confianza con la moto y de coger un poco más el rollo', explica Alex Márquez sobre sus necesidades.

'Creo que en carrera la progresión fue buena y si bien perdí mucho en las cinco primeras vueltas y en las cinco últimas -algo a mejorar-, espero dar un paso en cuanto a ritmo este fin de semana y acabar más cerca de la cabeza', reconoce el pequeño de los Márquez. EFE