Alex Márquez: 'Tener a Marc de compañero es lo mejor para mí'

Madrid, 27 feb (EFE).- El debutante en el equipo Repsol Honda de MotoGP, Alex Márquez señaló durante la presentación que para él 'tener a Marc de compañero es el mejor ejemplo para conocer rápido la categoría y los secretos de la Honda'.

'Ojalá algún día pueda decir que Marc es un rival mío, porque querrá decir que he llegado muy alto, pero este año toca aprender todo lo que pueda de mi compañero', reconoció el pequeño de los hermanos Márquez.

Preguntado por la epidemia del coronavirus y su posible incidencia en el campeoanto, dijo que para él era igual que para su hermano 'responsabilidad de Dorna, así que estamos esperando y está por ver'. 'Si se puede evitar algún tipo de riesgo, mejor'.

Al referirse a su moto, Alex Márquez comentó que estaba 'contento con el final de la pretemporada'. 'En Sepang hicimos muy buenas pruebas, ayudando a mejorar la moto y a adaptarme yo. Catar fue más complicado para todos los pilotos Honda'.

'Ahora hay que ver cómo es un gran premio con la Repsol Honda, pero estamos con ganas de probar para ver si ha mejorado la moto con lo que han visto en Catar Marc y Cal. Me he fijado en la telemetría de todos los pilotos y hemos estado hablando, pero cuando estamos en el circuito cada uno va a lo suyo, porque hay poco tiempo', explicó sobre sus relaciones con Marc Márquez.

'Por suerte he podido ser dos veces campeón del mundo y eso me da tranquilidad, porque con trabajo y sacrificio se puede conseguir todo. El equipo me da tranquilidad y yo estoy motivado. No estoy aquí por casualidad y, con tiempo, las cosas llegarán', aseguró convencido de su 'estatus' de piloto oficial en Repsol Honda.

Y, continuando sobre su moto, Álex dijo que todavía 'es una desconocida', porque lleva 'pocas vueltas con ella y es una moto difícil, con algunos puntos críticos', pero que tienen 'ganas de probar lo que probaron Marc y Cal en Qatar el último día para saber cómo es la moto'.

'El último día de Catar vieron el camino a seguir y el error que se había dado en la pretemporada. Fue una suerte que fuera ahí y no en un gran premio pero afronto la temporada con positividad. Yo no pude probar esas piezas, pero la pretemporada mía ha sido buena', continuó Alex Márquez.

'Será con la base de la moto 2020 y será difícil para un rookie, porque es como empezar de nuevo con las cosas que se descubrieron al final del test, pero de manera positiva', agregó.

Y ya pensando en el futuro y sobre su probable renovación, Alex Márquez no vio mínimos para la misma y aseveró estar 'tranquilo', puesto que 'lo importante es que se vea una progresión. Ir de menos a más lo más pronto posible y a final me gustaría ser 'rookie' del año y estar entre los diez primero del campeonato, eso sería un buen año, aunque la pretemporada ha sido un poco extraña para nosotros, pero son retos que se pueden conseguir'. EFE