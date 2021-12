Alex Martin, otro actor para el equipo profesional de la Fundación Contador

Carlos de Torres

Redacción deportes, 8 dic (EFE).- El ciclista catalán Álex Martín (Premiá de Mar, Barcelona 21 años) se convertirá en profesional la próxima temporada en las filas del Eolo-KOMETA, formación UCI Pro Team de la Fundación Alberto Contador, un escalador prometedor que antes de llegar al ciclismo participó como actor en películas y anuncios publicitarios. Su próxima actuación será en el ciclismo profesional.

Actualmente a punto de superar las secuelas de un atropello que le produjo una fractura de tibia, el ciclista catalán ya se ha hecho a la idea de debutar en 2022 con el maillot del Eolo Kometa. La llamada de Ivan Basso y Fran Contador antes de su victoria en la Volta a Galicia fue el comienzo de un sueño.

'Llegar a profesional era un objetivo, sabía que era factible, pero difícil, ya que todo depende de cómo te vayan las cosas. Cuando me llamaron fue un momento increíble. Ganando en Galicia demostré que no se habían equivocado y eso me llenó de moral', recuerda Alex.

Martín ha pasado por todos los escalones de la Fundación Contador, en cuya disciplina ingresó a través del campus de selección celebrado en Zaragoza en septiembre de 2017, procedente del Club Ciclista Mollet. En el equipo júnior se impuso en la general del Tour de l'Ain, en Francia, así como en las prestigiosas Vuelta a Talavera o Vuelta al Besaya.

En el equipo sub-23, donde ha permanecido tres campañas, ha cuajado grandes actuaciones como su victoria de etapa en la Volta a la Provincia de Valencia 2020 o en la Volta a Galicia.

Martín es el tercer ciclista, tras Alejandro Ropero y Sergio García, que pasa por todos los niveles de la Fundación Contador. Tanto el granadino como el gaditano serán ahora sus compañeros en el Eolo-Kometa.

AHORA EL SUEÑO ES CORRER UNA GRANDE

'Llegar a profesional es el primer paso de todo corredor, al que todos quieren llegar, lo difícil viene ahora, ya hay que seguir mejorando y mantenerse dando lo mejor. Se trata de hacer una carrera profesional larga', comenta a EFE.

Por soñar que no quede, pero lo que tiene claro Alex Martín es llegar a correr las grandes pruebas, por etapas o las clásicas.

'Para mí lo mejor es una prueba grande. Soy escalador, me atraen el Tour, el Giro, y las clásicas como la Lieja ó Lombardía, la Amstel y Flecha, que es para escaladores con remate', aclara.

De momento el catalán no conoce su calendario, pero apunta, si le dan a elegir, al Giro.

'No sé qué voy a hacer. Me gustaría ir al Giro, pero es difícil porque hay gente de mucho nivel que quiere ir. También correr la Strade Bianche o la Tirreno sería una pasada'.

Alex llega a un ciclismo donde ya destacan muchos corredores de su edad, un deporte donde los juveniles marcan la pauta.

'Las categorías inferiores se profesionalizan antes, hay gente en España con mucha calidad, como Carlos Rodríguez y Juan Ayuso. Antes se pasaban los escalones de manera más lenta, ahora el entrenamiento es más meticuloso, diferente. El alto de juveniles a profesionales no lo veo contraproducente. Un chaval con 20 años físicamente está hecho, trabaja como un profesional desde las divisiones inferiores'.

HAY POCOS CORREDORES COMO AYUSO

Alex Martín destaca a Ayuso, cuya victoria en el Giro sub-23 califica de 'impresionante'.

'Ayuso tiene mucho que decir, es un hecho, hay pocos como él. También está Carlos Rodríguez, ha sido mi compañero, es humilde, trabajador y de momento a su edad ha mostrado solvencia en algunas carreras como gregario. Tiene detalles que le hacen crear altas expectativas'.

El ciclista catalán empezó con el fútbol, pero en 2011 optó por salir en bici por el monte con un compañero de equipo y su padre. Le gustó el ciclismo; un año después se federó y debutó en una carrera de BTT junto al internacional Pau Miquel. Ambos ocuparon las 2 últimas plazas. Posteriormente probó la bici de carretera, alternando ambas modalidades y evolucionando en el Club Ciclista Mollet.

Alex Martín se formó en la Fundación de Alberto Contador, su ídolo y referencia.

'Es todo un ídolo por su forma de entender el ciclismo y de correr, y también por lo que pasó con la enfermedad, ya que tuvo una caída grave y luego triunfó. Estar en su equipo es un privilegio, hay que aprender de él'.

También destaca Alex el papel del técnico Rafa Díaz Justo, 'de quien he aprendido mucho en sub-23. Gracias a él me veo preparado para ser ciclista'.

Ya como profesional, Alex Martín recuerda sus 'pinitos' como actor, ya que participó en varios anuncios publicitarios antes de ser ciclista y en alguna película.

'Todo empezó cuando tenía cinco o seis años. Mi hermana Sara hacía teatro y en algún momento comenzó a participar en anuncios. Yo también quise probar. Así que poco a poco empecé a entrar en el mundillo con algún casting. Y desde ahí, me fueron llamando para hacer algunas cosas', recuerda Martín.

'La verdad es que sí que me gustaba, me lo pasaba muy bien con los demás niños rodando. Aunque también es cierto que a veces se hacía duro, porque había tomas que se repetían muchísimas veces', quien participó en la película El gran Vázquez, dirigida por el director barcelonés Óscar Aibar y estrenada en septiembre de 2010.

'Solo salía en una escena, junto a Santiago Segura, pero hacía de su hijo', recuerda. EFE

soc/ea