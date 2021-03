Alex Rins: 'Con los motores 'congelados' tenemos ventaja'

Madrid, 24 mar (EFE).- Alex Rins, piloto español en el equipo Suzuki en MotoGP, considera que la 'congelación' de los motores (no se pueden evolucionar esta temporada) es 'una ventaja' para ellos habida cuenta de que son los últimos campeones con Joan Mir.

'Creo que tenemos ventaja ya que los motores están ‘congelados’ este año y que no muchos pilotos permanecen en el mismo equipo. Mir y yo seguimos y la moto se mostró excelente a final de temporada', dijo Rins en declaraciones remitidas por su equipo.

La marcha del director del equipo Davide Brivio a la Fórmula Uno ha sido una de las grandes sorpresas.

'Sí, me sorprendió enormemente, al igual que al resto del equipo. Pero la vida sigue y tenemos que estar enfocados en lo que tenemos ahora mismo. El mundo sigue girando, los objetivos no varían y mi motivación continúa siendo máxima. Estoy bastante seguro de que todo va a ir bien', indicó.

Las vacaciones son tiempo de reflexión y preparación.

'He descansado porque 2020 supuso una presión muy grande y una gran exigencia física tras el accidente de Jerez, y me ha sentado bien este descanso. Pero también es cierto que tengo más ganas que nunca de volver a subirme a la moto y de arrancar. He reflexionado sobre los errores que cometimos la pasada temporada, por supuesto, y espero que no se repitan', aportó Rins.

'Estoy muy bien, estoy físicamente muy fuerte en estos momentos, lo que noto especialmente en mis salidas en bicicleta, en los entrenamiento y en el gimnasio. Incluso en plena pretemporada me sentía en muy buenas condiciones, así que espero seguir así', añadió.

El título de Joan Mir con la GSX-RR, puede suponer un estímulo extra.

'Claro que supone una motivación extra, porque al final el hecho de que Joan haya ganado el título implica que la moto estaba cualificada para ello. De todos modos, para nosotros el tercer puesto logrado después de la lesión y algunos malos resultados cosechados fue muy positivo, lo que me refuerza de cara a la presente temporada', declaró.

'Nuestra rivalidad hace mejorar la moto, por supuesto. Pero también ayuda en nuestro caso al trabajo en el box. Ambos nos reforzamos por intentar ir más rápido que el otro y esto ayuda a mejorar', siguió el piloto.

Con el motor 'congelado' las mejoras deben venir 'en los apartados de la aerodinámica y la electrónica. Estamos trabajando en ello'.

En cuanto a los rivales en esta temporada Rins apuntó algunos de los favoritos.

'Es difícil. Habrá que ver el estado físico en el que se encuentre Marc Márquez, que será esencial, y cuándo podrá regresar. Pero, en cualquier caso, siempre será uno de los principales rivales. Fijándome en los resultados de la pasada temporada, diría que Morbidelli, Viñales o Pol Espargaró serán favoritos', explicó.

'No se si nos beneficia o no el que haya o no carreras dobles en los circuitos. Lo que sí sabemos es que uno de nuestros puntos fuertes es que la moto se adapta rápidamente a diferentes trazados; en cada circuito que corremos la moto funciona bien', finalizó Alex Rins. EFE