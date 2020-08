Alex Rins llega en mejores condiciones al Red Bull de Spielberg

Madrid, 13 ago (EFE).- El español Alex Rins (Suzuki GSX RR), décimo en la clasificación provisional del mundial de MotoGP dice llegar al Gran Premio de Austria en el circuito Red Bull de Spielberg 'un poco mejor, me siento mejor y si no hago ningún movimiento brusco, no me acuerdo ni de que tengo esta lesión en el hombro derecho'.

'El día a día he llegado a un nivel en el cual ahora no me duele si no me tiro del hombro y del músculo y eso es bueno, vamos a ver realmente en qué curvas voy a sufrir aquí, porque en Brno antes de rodar el viernes hicimos junto al equipo una previsión para ver dónde íbamos a sufrir más o menos, pero cuando me subí a la moto cambió todo por completo', explicó Rins.

'Vamos a ver mañana cómo nos sentimos encima de la moto, pero el plan será el mismo que en un fin de semana normal, así que a darlo todo', incidió el piloto de Suzuki.

Rins reconoció que le gustaría decir que 'será una carrera conmigo escapado y con diez segundos de diferencia, pero me parece que, además aquí en Austria, va a ser complicado'.

'A ver cómo somos de competitivos durante el fin de semana y a ver cómo va. De Brno a aquí no he vuelto a casa, hemos intentado recuperar al máximo el hombro, descansar y hacer ejercicios para empezar a darle fuerza al hombro y también para recuperar el músculo, porque quieras o no también ha perdido', señaló Rins.

'Con el hombro tocado sí que sufro más, incluso más que el año pasado para intentar clasificar bien, aunque estoy seguro que cuando esté al ciento por ciento vamos a clasificar bien, veremos qué tal se nos da aquí en Austria y si podemos estar más cerca pues son pocas primeras filas para lo que llevo en MotoGP, pero vamos a intentar ser constantes los sábados, que es clave para hacer una buena carrera', reconoció el piloto de Suzuki.

Rins reconoció de la victoria de KTM en la República Checa que 'han mejorado mucho, son muy competitivos y en Brno y en Austria han rodado casi cada día, por lo que se ha ido viendo en las redes sociales y lo que no hemos visto, así que aquí irán rápido y en los circuitos que vienen, también'.

'Han logrado hacer una moto competitiva y que se adapte a todos los circuitos. A ver cómo salen de aquí y si realmente dan guerra en el campeonato o no', destacó Rins. EFE