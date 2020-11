Alex Rins mantiene que no va 'a tirar la toalla'

Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El español Alex Rins, segundo en el Gran Premio de Europa de MotoGP y en el campeonato del mundo, mantiene su estrategia al recordar que 'matemáticamente' puede ganar el título no va 'a tirar la toalla'.

'Joan está muy fuerte y muy constante, la verdad es que va a ser complicado, pero lo vamos a intentar y, si no vamos a conseguir el primero, vamos a luchar por el subcampeonato con Fabio', indicó Rins, quien reconoció: 'Por supuesto que me habría gustado acabar primero, pero hoy Joan ha demostrado un ritmo increíble'.

'Seguimos sumando muchos puntos en las últimas carreras, pero sólo quedan dos y estoy a 37 puntos. Honestamente, todo es posible y vamos a tratar de luchar, pero sabemos que Joan es muy regular. Intentaremos mejorar la moto para el próximo fin de semana, porque hemos tenido algún problema en el tren trasero', explicó.

En lo que a la carrera se refiere, aseguró que 'trataba de guardar neumático trasero para llegar al final', pero que cometió 'un pequeño error en la curva 11, por un fallo de colocación de pies' y, sin querer, puso marcha 'en lugar de quitarla' y eso le hizo 'perder la cabeza de carrera'.

'Mir puso un ritmo que era un par de décimas mejor que el mío y, aunque traté de mantener la distancia con Joan, pero vi que vuelta a vuelta se escapaba, ahí pensé que lo importante era mantener a Pol detrás, que era muy rápido y no cometer ninguna estupidez', continuó el piloto de Suzuki.

'Estamos liderando todas las clasificaciones, así que en Japón están muy, muy felices y todos consideran que estamos haciendo una gran labor y no es fácil por el nivel que hay hoy en el Mundial', señala Rins.

'Joan está mostrando un potencial muy bueno y está demostrando mucha constancia. Tiene 37 puntos de ventaja, pero lo vamos a intentar. No hay nada imposible', incide Rins.

'No pienso mucho en el inicio del campeonato, es una pena haber pasado por esta lesión en la primera carrera, aunque mirando atrás creo que hizo lo acertado no pasando por quirófano, ya que ahora no siento dolor encima de la moto, aunque haciendo estiramientos me duele y cuando acabe el campeonato pasaré por el doctor Mir a ver qué hacemos, pero lo importante es que hemos superado un momento complicado con nota', destacó el piloto de Suzuki. EFE