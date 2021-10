Alexandra Trusova encabeza dominio completo de las patinadoras rusas

Las Vegas (EE.UU.) 23 oct (EFE).- La patinadora Alexandra Trusova, medalla de bronce en Mundial 2021, lideró el podio ocupado por las rusas en el Programa Corto del evento Guaranteed Stake America de la Serie Grand Prix ISU, que se celebra este fin de semana en Las Vegas (Nevada).

Daria Usacheva ocupa actualmente el segundo lugar, por delante de su compatriota Ksenia Sinitsina.

La cabeza de serie Trusova produjo una excelente actuación con la pieza 'Frida' que se destacó por un triple flip, triple Lutz-triple toe, doble Axel y giros y juego de pies de nivel cuatro.

La medallista de bronce europeo de 2020 obtuvo una mejor puntuación personal de 77,69 puntos.

'Estoy satisfecha con mi desempeño, pero estoy un poco triste por no haber hecho mi triple Axel y espero poder hacerlo la próxima vez', comentó la joven de 17 años.

Refiriéndose a los rumores de que podría haberse visto obligada a retirarse debido a una lesión, explicó: 'Existía la opción de patinar o retirarse. Cuando me levanté esta mañana, me dolía menos el pie y decidí que podía pelear'.

Con el tema musical 'Never Enough' de 'The Greatest Showman', Usacheva consiguió una combinación de doble Axel, triple Lutz y triple flip-triple toeloop y obtuvo un nivel cuatro para sus giros. Eso fue sin duda suficiente para una mejor puntuación personal de 76,71 puntos.

'Estoy contenta con mi actuación y especialmente porque pude abrirme y transmitir las emociones', declaró la medallista de plata del Mundial Juvenil 2020. 'No trabajé específicamente en esto, simplemente disfruté actuar hoy y las emociones llegaron por si solas'.

Sinitsina, quien había patinado primera de las 12 mujeres, entregó una interpretación limpia de 'Lullaby' de Petr Tchaikovski que incluía una combinación de triple Lutz-triple toeloop y triple flip.

Su desempeño le mereció obtener 71,51 puntos, lo que dijo la llenó de entusiasmo.

'Me encuentro muy emocionada de estar en el Gran Premio de mayores y quería darlo todo, patinar limpio y mostrar a la audiencia este maravilloso programa corto', dijo la medallista de plata de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2020.

La japonesa Kaori Sakamoto está a menos de un punto del cuarto lugar con 71,16 puntos. Dobló su flip en combinación con un triple toe.

La surcoreana Young You, que cayó en su triple Axel, ocupa el quinto lugar (70,73 puntos) seguida de su compatriota Yelim Kim con 70,56 puntos.EFE

gr/mbj/ga

(foto)