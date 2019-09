Alexi Stival 'Cuca' renuncia como técnico del Sao Paulo

Sao Paulo, 26 sep (EFE).- Alexi Stival 'Cuca' anunció este jueves su renuncia como entrenador del Sao Paulo, club en el que militan el brasileño Daniel Alves y el español Juanfran Torres, tras los malos resultados en las últimas semanas durante el Campeonato Brasileño.

'Sentí que era el momento de salir. Los partidos no fueron contundentes en cuanto al desempeño del equipo', comentó el ya exentrenador del Tricolor paulista en una rueda de prensa.

Su lugar lo ocupará interinamente Vagner Mancini, que actualmente se desempeñaba como coordinador en el club.

Cuca, de 56 años, deja el cargo un día después de la derrota en casa por 0-1 contra el modesto Goiás.

El entrenador brasileño, que ya dirigió al Sao Paulo en 2004, asumió las riendas del equipo hace solo cinco meses, pero los malos resultados y la fuerte presión de los aficionados han provocado su adiós.

'Infelizmente mi estilo no encajó, aunque no por ello los jugadores no son buenos. Son óptimos, pero no encajó', explicó Cuca.

'Estoy muy triste, esperé 15 años para regresar aquí. Es la primera vez en todos los clubes de fútbol en los que he estado que he sido insultado. Eso es lo peor que existe, duele. Hasta me reí de un tipo que me llamó 'pelo de muñeca'. Duele', completó, sobre las iras de la afición del estadio Morumbí contra su persona.

El técnico se marcha tras dirigir a la plantilla en esta segunda etapa durante 26 partidos, con un balance de 9 victorias, 10 empates y 7 derrotas.

La crisis deportiva se agravó especialmente en las últimas semanas, periodo en el que tan solo ha firmado 1 victoria en 5 partidos de liga brasileña. Los otros resultados fueron 2 derrotas y 2 empates.

Ni los flamantes fichajes de los laterales Daniel Alves y Juanfran, que llegaron como agentes libres tras no renovar con el París Saint-Germain y el Atlético de Madrid, respectivamente, sirvieron para cambiar la dinámica negativa del equipo.

A pesar de que los dos futbolistas ocupan la misma posición, la idea inicial del cuerpo técnico era adelantar al capitán de la selección brasileña al centro del campo y mantener al español en la zaga, aunque el experimento no ha terminado de cuajar.

Actualmente, el Sao Paulo se encuentra en la sexta posición del Campeonato Brasileño, a 13 puntos del líder, el Flamengo, al que se enfrentará la próxima jornada en el Maracaná de Río de Janeiro.

El objetivo principal del club es terminar, como mínimo, entre los cuatro primeros clasificados, para garantizarse un cupo directo para la próxima edición de la Copa Libertadores. EFE