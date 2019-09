Alexis Sánchez: 'Jugar en el Barcelona fue fantástico'

Roma, 30 sep (EFE).- El chileno Alexis Sánchez, delantero del Inter de Milán que se medirá este miércoles con el Barcelona, su exequipo, en la Liga de Campeones, aseguró que formar parte del conjunto español 'fue fantástico' y que le permitió crecer junto a los mejores futbolistas del mundo.

'En el Barcelona he aprendido mucho, he crecido allí. Había grandes jugadores que ganaron la Copa del Mundo y que me permitieron mejorar día a día', afirmó Sánchez, que jugó en el Barcelona de 2011 a 2014, en una entrevista publicada por la UEFA.

'Cuando llegué al Barcelona todos decían que era el mejor equipo de siempre. Estaban Pep Guardiola, (el argentino, Lionel) Messi, Xavi (Hernández), (Andrés) Iniesta y (Carles) Puyol, que es el mejor capitán que he conocido en mi carrera', prosiguió.

Sánchez, quemarcó su primer gol como jugador del Inter en la última visita liguera al Sampdoria, reconoció que jugar en el Barcelona 'fue fantástico' y que le enseñó 'un estilo de juego distinto, basado en la gestión del balón'.

'Contaba con compañeros que te daban pases perfectos. Si entrenas con jugadores tan buenos no puedes no mejorar', añadió.

El chileno cerró su experiencia con el Barcelona con una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa europea, dos Supercopas de España y un Mundial de clubes.

Tras una etapa inglesa en el Arsenal y en el Manchester United, Sánchez fichó por el Inter y expresó su deseo de ser campeón de Europa.

'Todo jugador aspira a ganar la Liga de Campeones. Al final uno salta al campo para ganar, no solo para jugar un partido. Esta es mi mentalidad', aseguró. EFE