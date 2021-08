Alexis Vega afirma que está concentrado en Chivas, no en emigrar

Guadalajara (México), 11 ago (EFE).- El delantero Alexis Vega, de las Chivas de Guadalajara, aseguró este miércoles que está concentrado en rendir con su equipo en el torneo Apertura del fútbol mexicano, y no en emigrar a Europa.

'Fui a la selección a trabajar, sabía que había visores de Europa pero yo estaba en lo mío. No tengo conciencia de lo que se dijo, me debo a mi equipo y seguiré trabajando', dijo el atacante.

Vega fue pieza clave en la selección mexicana ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 al aportar tres de los seis goles y dos asistencias en la competición, y ahora se propone mantener la buena forma deportiva para ayudar al Guadalajara.

Su participación en Tokyo propició rumores sobre un supuesto interés de algún conjunto europeo, pero no hay ofertas.

Al referirse a los Olímpicos, Vega agradeció la confianza del entrenador, Jaime Lozano quien lo hizo crecer y confió en sus habilidades.

'Jimmy es un líder, junto a todo su cuerpo técnico, no me hizo crecer nada más a mí. Muchos jugadores sacaron su máximo nivel, formó un buen grupo, siempre me ha dejado jugar libre y hacer lo que más me gusta que es encarar, no queda más que desearle éxito y sé que le va a ir bien donde quiera que vaya', aseguró.

El delantero reportó este martes con Chivas junto con Uriel Antuna, Fernando Beltrán y Jesús Angulo para unirse a la preparación para el partido del domingo ante Santos Laguna en el Apertura.

'Tengo muchos retos por delante, quiero seguir ganándome un lugar cada fin de semana, ayudar a mi equipo a pelear un campeonato que siempre es la meta en este club y por qué no, ser campeón de goleo, me ilusiona, aunque la prioridad es el equipo', concluyó. EFE

