Alfaro, un técnico cauto y medido, tanto en el juego como con el micrófono

Sebastián Meresman

Buenos Aires, 21 oct (EFE).- Los equipos de Gustavo Alfaro con un fiel reflejo de la personalidad del entrenador de Boca Juniors frente a los micrófonos. 'Lechuga' arma equipos cautos y medidos, como sus declaraciones. Estas son cinco de sus frases más importantes de los últimos meses.

- UNA PRESENTACIÓN CON CITAS DE BORGES

El 2 de enero de este año, cuando asumió como entrenador de Boca Juniors, dio una extensa rueda de prensa que incluyó una frase del escritor Jorge Luis Borges: 'Triunfamos y fracasamos menos de lo que creemos'.

A lo largo de su carrera, también citó en ruedas de prensa a personalidades de distintos ámbitos, como el escritor Ernesto Sabato ('Los hombres encuentran en las mismas crisis la fuerza para la superación'), el físico alemán Albert Einstein ('Es más fácil desarticular un átomo que un preconcepto') o el cantante Fito Páez ('No hay que hacerse de enemigos que no están en la altura del conflicto').

- SU INCOMODIDAD COMO TÉCNICO DE BOCA

'No disfruto este cargo, no lo disfruto. Es difícil llegar, no es fácil ser el entrenador de Boca. Quizás este cargo lo pueda disfrutar cuando me vaya de Boca, cuando con la perspectiva y la distancia lo pueda ver desde otro lugar. Hoy no digo que no lo sufra, pero lo vivo intensamente. Cada día es una batalla para conquistar. Un jugador que convencer, un plantel para empujar hacia adelante'.

- SU REACCIÓN A LAS CRÍTICAS

'Escuché muchas cosas que me parecieron injustas. No me sorprende. Toda mi vida fue así. Siempre me pasó. Un día ascendí con Olimpo y al otro día el presidente me echó porque decía que no podía dirigir en Primera División. Que nunca di la talla en el lugar donde estoy. Lo único que sé es callarme y trabajar. Lo que me interesa es lo que sienten los jugadores'.

- EL FÚTBOL Y LOS ESTADOS DE ÁNIMO

'En el fútbol los estados de ánimo son como un bumerán. Si tenés capacidad de asimilar los golpes, impulsan hacia el otro lado. Que esta derrota sea el impulso que permita despegar hacia el anhelo que tiene toda la gente de Boca y el mío en particular'.

- SU CONFIANZA PARA REVERTIR LA SERIE ANTE RIVER

'¿Por qué hazaña? No, no. Nosotros tenemos confianza, es Boca, entiendo que River está bien pero no subestimen a Boca. Es Boca. Nos tenemos fe de que lo vamos a hacer. Sabemos que jugamos ante un muy buen rival, pero tenemos todo para revertir esa realidad'. EFE