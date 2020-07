Alfonso Sosa acepta que los Tigres UANL pasearon al Necaxa en su debut

Aguascalientes (México), 24 jul (EFE).- El entrenador del Necaxa del fútbol mexicano, Alfonso Sosa, reconoció este viernes, tras la derrota de su equipo 0-3 ante los Tigres UANL en el torneo Apertura 2020, que perdieron ante un rival que los paseó.

'Tigres nos paseó por todos lados y eso físicamente te va desgastando, pero hay que reconocer que ellos vienen jugando juntos desde hace muchos años y nosotros apenas estamos dando forma a este proyecto', dijo el técnico en videoconferencia.

Sosa habló de los errores de su equipo en la jornada inaugural del torneo mexicano que se jugó en la ciudad de Aguascalientes, a casi 500 kilómetros de la Ciudad de México.

'Lamentablemente no pudimos recuperarnos de la desventaja inicial. Mejoramos en el segundo tiempo, pero ya con el 0-2 abajo no supimos reaccionar', admitió el estratega de los Rayos.

Tigres se fue al medio tiempo con ventaja de 0-2 y no fue hasta el complemento cuando Necaxa pudo tener algunas oportunidades de gol gracias a los ajustes en el parado del equipo, señaló Alfonso Sosa.

'No nos salieron las cosas, nosotros salimos con línea de cinco, luego, para el segundo tiempo, ajustamos a línea de cuatro, ahora no nos queda más que trabajar mucho en la semana para corregir y no cometer los mismos errores el siguiente partido'.

El técnico no quiso particularizar sobre los errores de sus jugadores en los goles de Tigres.

'No puedo hablar de nadie en particular, todos tenemos una responsabilidad, vamos a ver el vídeo para ver en qué fallamos, pero no voy a culpar a nadie por lo que pasó', dijo.

Según el estratega, mucha de la falta de ritmo en Necaxa se debió a los cuatro meses en que no hubo fútbol en México debido a la pandemia de COVID-19.

'Son muchas situaciones, la falta de juegos de preparación por la situación de la pandemia, sumado a la ausencia de varios jugadores, es muy complicado tomar ritmo y no nos queda más que aprovechar las primeras fechas para tenerlo', señaló.

En la segunda jornada del Apertura 2020, Necaxa visitará a Juárez FC el viernes 31 de julio, mientras que los Tigres recibirán el sábado 1 de agosto al Pachuca. EFE