Alguacil: 'Hemos hecho algo bonito, queda el premio gordo'

Madrid, 6 feb (EFE).- Imanol Alguacil, técnico de la Real Sociedad, mostró emoción tras eliminar al Real Madrid en un encuentro inolvidable para acceder a semifinales de Copa del Rey, y aseguró que han 'hecho algo bonito' pero 'queda el premio gordo'.

'Este triunfo significa muchas cosas, siendo de la Real, de Orio, de casa, con tantos jugadores jóvenes en semejante estadio y ante un equipo en racha como el Real Madrid. Hemos dado nivel y espectáculo, estoy súper orgulloso. Sabíamos que podía ser y hay que seguir porque queda el premio gordo y vamos por él por la afición', dijo.

Feliz y emocionado Alguacil compareció ante los medios tras sentir que hicieron historia. 'Hemos hecho algo bonito e importante. No va a ser fácil lo que queda pero estamos ilusionados de haber pasado. Hay que esperar el sorteo e ir por las semifinales'.

'Veníamos con la intención de hacer semejante partido y ganarlo. Es la segunda vez que llegamos a semifinales en 32 años. La afición se merecía un premio y les agradezco de corazón su apoyo. Dije que veníamos a ganar a un gran equipo, estábamos convencidos y estamos muy contentos sabiendo que todavía no hemos hecho nada', añadió.

Aunque eligió el nivel de Isak, que dijo 'está demostrando lo gran jugador que es', el técnico de la Real no quiso destacar un jugador y optó por repartir elogios al bloque. 'En un partido semejante prefiero hablar del equipo, de los que han jugado y de los que no porque han aportado muchísimo'.

Pese a que su equipo se puso 1-4, Alguacil confesó que vio peligrar el triunfo al final con el arranque de orgullo del Real Madrid. 'Sabíamos que tocaba sufrir por el empuje y el esfuerzo realizado tras 70 minutos increíbles a nivel de juego, táctico y físico y eso se paga en un estadio como el Bernabéu en 97 minutos'.

'Lo he visto peligrar pero también pudimos hacer más goles. Sabíamos que el Real Madrid en tres minutos te puede dar la vuelta al marcador y que el partido iba a ser largo. Hasta que el árbitro no pitó nos podían empatar. Muy contento por el trabajo realizado porque no es fácil ganar en el Bernabéu haciendo tantas cosas bien', sentenció. EFE.