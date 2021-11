Alguacil no duda de que la Real ganará al PSV y terminará clasificándose

Redacción deportes, 25 nov (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, estaba apenado por una derrota que le obliga a ganar en la última jornada al PSV Eindhoven, algo que ha augurado ocurrirá si sus jugadores mantienen 'la actitud' mostrada en la derrota ante el Mónaco.

'Viendo la actitud de jugadores y aficionados no tengo dudas de que ganaremos al PSV y conseguiremos el segundo puesto', aseveró tras el encuentro un técnico de la Real que vio a un Mónaco 'muy físico'.

'Han estado en otro punto físico y eso obliga a estar en nuestro ejor nivel. Merino con problemas en el sóleo, David Silva en los isquios, Isak en el tobillo... eso lo convierto todo en algo más complicado', declaró el preparador de la Real, que reconoció que en ese aspecto 'somos inferiores a ellos'.

'Son muchas cosas y si tus mejores jugadores no están...', lamentó el técnico de Orio, que volvió a acordarse de los aficionados que acompañaron al equipo y que incrementaban su pena por no haber podido 'ofrecerles un triunfo'.

'Aunque hemos sufrido me ha gustado la identidad de mi equipo para superar su primer gol. Luego tras la segunda parte ha habido ocasiones y el empate no habría sido injusto', señaló Alguacil, que vio a un Mónaco 'pidiendo la hora' porque no veía clara la victoria.

El defensa Aritz Elustondo, por su parte, lamentó que el Mónaco marcara tan rápido el 2-1 porque ese gol 'nos ha hecho daño, hemos tenido ocasiones luego para lograr el empate, pero no hemos estado cómodos', dijo.

El central se animó pensando que, a pesar de la derrota, 'clasificarse está en nuestra mano y si ganamos el último partido lo lograremos', a la vez que destacó el nivel del rival monegasco que 'jugó la previa de Champions. Tiene un gran equipo y no nos han dejado hacer nuestro juego'. EFE

1010566

cr/mmg