Aliados de Bolsonaro intentan sin éxito propuesta para ampliar sus poderes

Brasilia, 30 mar (EFE).- Aliados del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, intentaron este martes sin éxito impulsar una propuesta en la Cámara de Diputados para ampliar los poderes del mandatario y que fue interpretada por la oposición como un intento de 'golpe' a los otros poderes.

El líder del Gobierno en la Cámara baja, Vítor Hugo Almeida, se reunió con representantes de otros partidos para buscar llevar al plenario la iniciativa del Proyecto de Ley que acciona la llamada 'Movilización Nacional', un mecanismo previsto en la Constitución para casos de amenaza extranjera.

Según Almeida, un abogado y mayor de la reserva del Ejército del derechista Partido Social Liberal (PSL), la formación que llevó al poder a Bolsonaro en 2018 y de la cual el gobernante se retiró por disputas internas con otros miembros, la actual crisis sanitaria por la pandemia se encaja dentro de las condiciones de ese mecanismo.

El estado de 'Movilización Nacional' faculta al presidente para intervenir en la producción pública y privada, requerir y ocupar bienes o servicios y la convocatoria de civiles y militares para acciones promovidas por el Gobierno.

La iniciativa, según revelaron medios locales, contempla también el control geográfico del Ejecutivo para acciones de combate a la pandemia del coronavirus, facultades que le fueron otorgadas el 15 de abril de 2020 por la Corte Suprema a los gobernadores y alcaldes, excluyendo a Bolsonaro de esa prerrogativa.

Brasil es el segundo país más afecto por el coronavirus en números absolutos con más de 12,5 millones de casos confirmados y casi 314.000 muertos.

REACCIONES

No obstante, la propuesta no avanzó entre los líderes partidarios aliados al Gobierno para ser llevada este mismo martes a la agenda del día del plenario de la Cámara de Diputados, pero las reacciones de la oposición no se hicieron esperar.

'Esa escalada autoritaria, que intenta movilizar militares para intereses del presidente de la República, no puede ser tolerada en un Estado democrático. Los brasileños no quieren otro golpe', escribió en redes sociales el diputado José Guimaraes, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) y líder de la Minoría.

Las voces de rechazo también surgieron de la derecha y el diputado Kim Kataguiri, del partido Demócratas (DEM) y exaliado de Bolsonaro, calificó también el intento como 'golpe' y apuntó que con ese poder el presidente estaría con el control de la Policía y de los militares.

El autor de la propuesta, en tanto, descartó que se tratase de un 'golpe' y en una intervención en la Comisión de Constitución y Justicia del Congreso, a la que asistió después de la reunión, argumentó que se trataba de una especie de 'protección' en la calamidad sanitaria para poder tener vacunas y acciones.

De acuerdo con Almeida, ese mecanismo 'es diferente del Estado de Sitio o el Estado de Defensa' y su objetivo, según él, es 'reunir las fuerzas' para combatir la pandemia.

El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, aliado de Bolsonaro, evitó comentar y dijo 'desconocer detalles' de la propuesta, pero reiteró que la atención del Congreso debe estar 'centrada' en detener la avanzada agresiva de la pandemia y salvar vidas.

La propuesta fallida de una parte de los aliados a Bolsonaro coincide con la renuncia de los tres comandantes de la Fuerza Aérea, Marina y Ejército, al parecer molestos con el cambio la víspera del ministro de Defensa, el general Fernando Azevedo e Silva, que fue sustituido por el también general Wálter Braga Netto. EFE