Alianza opositora de Nicaragua se desgrana; renuncia otro de sus dirigentes

Managua, 23 jun (EFE).- La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua perdió este martes a uno de sus dirigentes, el jurista José Pallais, quien decidió renunciar por diferencias con ese grupo, previo a la firma de los estatutos de una gran coalición.

El domingo, el Movimiento Campesino de Nicaragua anunció su separación de la Alianza Cívica, único movimiento opositor reconocido como contraparte del Gobierno en diálogos para superar la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018, por no sentirse 'parte de la misma'.

Antes había renunciado el dirigente estudiantil Edwin Carcache y ahora lo hizo Pallais, que fue vicecanciller durante la Administración de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).

El jurista, que también fue diputado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y actualmente es directivo del movimiento Frente Amplio por la Democracia (FAD), explicó en su carta de renuncia que decidió desligarse de la Alianza Cívica, a la que dijo ahora desconocer, porque da prioridad 'a temas que, a mi criterio, en estos momentos, carecen de importancia'.

LA CASILLA, MANZANA DE LA DISCORDIA

'En estos momentos discutir sobre posibles casillas cuando ni siquiera estamos seguro de que haya elecciones, o si estas podrán ser libres, equitativas, justas y transparentes, procurar dividir a la oposición en bloques, o pretender renegociar lo acordado en cuatro meses de trabajo, solamente favorece a la dictadura', señaló en el documento.

'La lucha es primero por la libertad, el fin del estado policial, y verdaderas elecciones, las que no logramos arrancar al régimen sin unidad total', sostuvo.

La casilla que representará a una coalición opositora en Nicaragua en las elecciones generales de noviembre de 2021, con el fin de derrotar al presidente del país, el sandinista Daniel Ortega, ha enfrentado a los diversos partidos, organizaciones y movimientos disidentes.

Las diferencias han surgido a pocos días -el jueves- de firmar los estatutos de una gran coalición que reúne a cuatro partidos políticos con personalidad jurídica, así como a las organizaciones Alianza Cívica, Unidad Nacional Azul y Blanco, y Movimiento Campesino.

La Alianza Cívica ha pedido más tiempo para ratificar la propuesta de estatutos para la Coalición Nacional prevista el jueves próximo, entre otros porque el PLC presenta 'una situación irregular debido a la forma en que fueron designados cargos directivos sin seguir un proceso de participación democrático'.

DESCONFÍAN DE PARTIDO DE EXPRESIDENTE ALEMÁN

El PLC, cuyo presidente honorario es el expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002), que guardó prisión por corrupción, es una de las cuatro organizaciones políticas con personalidad jurídica y cuya casilla puede albergar a la gran coalición.

Diversos sectores de la oposición mantienen sus reservas sobre el PLC, al que señalan de colaborar con el Gobierno de Ortega para conservar cuotas de poder en el Estado.

Según diversos analistas y políticos, la Alianza Cívica, a la que pertenecen las dos principales cúpulas patronales, se sentiría más cómoda en que sea la casilla del emergente partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) la que encabece la gran coalición y no la del PLC, por el desprestigio del expresidente Alemán.

'Yo he venido sosteniendo interna y públicamente que no podemos repetir los errores del pasado, que la división sólo favorece a la dictadura y que no existe justificación válida para frustrar las aspiraciones de libertad, justicia y democracia de nuestro pueblo', continuó Pallais en la carta, en la que anunció apoyará a la gran coalición.

La división de las fuerzas liberales conservadoras fue lo que hizo posible que Ortega retornara a la Presidencia en enero de 2007, tras ganar las elecciones de noviembre de 2006 con un 37,99 % de los votos, mientras sus dos rivales opositores totalizaron juntos 55,41 %. EFE