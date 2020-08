Alice Braga inaugura la nueva era de los latinos como superhéroes

Alicia Civita

Miami, 27 ago (EFE).- La actriz brasileña Alice Braga encabeza la primera gran camada de superhéroes latinos con su interpretación de la doctora Cecilia Reyes en “The New Mutants”, una película que combina la fantasía de los cómics con el género del terror.

“Estoy llena de proyectos maravillosos de superhéroes. Después de esto hice también al personaje de SolSoria en la segunda entrega de la ‘Suicide Squad’. Me he divertido mucho”, dijo Braga en una entrevista con Efe.

Una sonrisa luminosa en su cara demuestra la alegría que le proporcionó el proyecto, que se filmó en 2017. “Fue muy bonito hacerla. Adoré la experiencia porque Cecilia Reyes es un personaje que pertenecía a otro cómic y que el director Josh Boone se trajo a 'Los nuevos mutantes''.

“Es una mujer de origen puertorriqueño, del Bronx. Y me parece muy especial que Josh quisiera incorporar otro personaje latino, pues ya estaba Sunspot, el superhéroe que hace Henry Zaga”, destacó Braga.

Esta película se inserta en el universo de los “X Men”: La doctora Cecilia Reyes es una mutante especializada en cirugía de trauma. Su superpoder es crear un campo de fuerza a través de su cuerpo. A diferencia de otros personajes de cómics y películas, se incorpora al equipo por necesidad, aunque lo que más quisiera es llevar una vida normal.

Al igual que ha hecho cuando habla de su Teresa Mendoza -Braga es la protagonista serie “Queen of the South”, la versión en inglés de “La reina del sur”- la actriz asegura que la doctora Reyes es uno de esos personajes que se pueden calificar como “villanos, pero también se pueden entender sus acciones”.

“Para mí fue un reto porque nunca había estado en una película así y la pasé genial. Me alegra muchísimo que por fin llegue al cine, aunque sea en este contexto de la pandemia”, manifestó.

¿EL FIN DE UNA MALDICIÓN?

El “por fin” de Braga tiene como referencia los casi tres años que tardó la película en ser presentada al público. El primer tráiler se presentó en octubre de 2017 y se esperaba un estreno antes del verano de 2018.

Crisis corporativas como la venta de Fox a Disney, la decisión de sacar primero con bombos y platillos 'X-Men: Dark Fenix', más el coronavirus provocaron una serie de retrasos que casi amenazan con mandarla directo a 'streaming', eso a pesar de que además de Braga el elenco también incluye a Maisie Williams ('Game of Thrones') y Charlie Heaton ('Stranger Things').

Además, como argumento, “The New Mutants” tiene lugar en un hospital donde están recluidos contra su voluntad cinco adolescentes con superpoderes, una historia que ha sido descrita como “escalofriante”.

MÁS SUPERHÉROES

Además de los personajes de Braga y Zaga, Hollywood ya ha anunciado varias películas y series con personajes de superhéroes protagonizados por latinos.

'The Suicide Squad' tiene además de la actriz brasileña al mexicano Joaquín Cosío, como el general Mateo Suárez, y Juan Diego Botto en el papel de Luna.

La dominicana Zoe Saldana regresa a su personaje de Gamora en 'Guardians of the Galaxy Vol. 3', mientras que 'Wonder Woman 1984' tiene al chileno Pedro Pascal como el villano principal.

Por su parte, Salma Hayek forma parte de 'The Eternals', una película de Marvel en la que la artista mexicana interpreta a Ajak, la líder de un grupo de superhéroes que incluye a Angelina Jolie.

Además, el argentino Andy Muschietti y su hermana Bárbara son el director y la productora de la próxima película de 'The Flash'.

Para Braga, todo esto representa 'que la apertura del cine estadounidense a actores y personajes de otros países es verdadera'.

'Que se ha aceptado que el público disfruta de verse representado en la pantalla. Eso es algo importante porque es importante motivar a los jóvenes que se sienten así tomados en cuenta', consideró. EFE

