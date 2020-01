Alicia Keys homenajea a aquellos 'por los que nadie apuesta' con 'Underdog'

Miami, 9 ene (EFE).- La cantautora estadounidense Alicia Keys lanzó este jueves su nuevo sencillo y el video musical de 'Underdog', un himno dedicado a las personas por las que nadie apuesta.

'Me encanta esta canción porque es sobre la vida real y gente normal y nuestras experiencias', indicó la artista sobre el tema que coescribió con Ed Sheeran.

'Todos hemos pasado por algún momento en el que hemos desafiado las probabilidades de que algo nos saliera bien. Nunca es fácil', agregó Keys, quien también produjo el tema en colaboración con Johnny McDaid, quien ha trabajado anteriormente con Sheeran y Pink, entre otros.

La canción es la tercera que se ha conocido del séptimo álbum de estudio de Keys titulado 'ALICIA', que se espera salga al mercado en las próximas semanas.

Anteriormente había lanzado 'Time Machine' y 'Show Me Love', un dueto con Miguel.

Según Keys, quien será por segunda vez la maestra de ceremonia de los Grammy, que se entregan el 26 de enero, indicó que con el video musical buscó dar fuerza a los 'underdogs', como se define en inglés a los que no son los favoritos para ganar algo, para que 'se levanten'.

'Algunas personas piensan que 'underdog' es una palabra negativa, pero yo la veo como una palabra poderosa que representa a la gente que es subestimada y que aun así asume sus retos y supera las expectativas', dijo.

Además del disco y los Grammy, la artista prepara el lanzamiento de su libro 'More Myself', que saldrá al mercado el 31 de marzo.

Keys recibió en diciembre pasado un premio al impacto social entregado por Billboard en su evento 'Mujeres en la Música', destinado a reconocer las carreras de estrellas femeninas de la industria.

La artista impulsó recientemente la creación de la organización 'She is the Music', con el fin de potenciar el papel de las mujeres en el sector para frenar una brecha de género en la que una gran mayoría de ejecutivos y productores son hombres.

Desde su creación, la organización alcanzó acuerdos con discográficas, creó un comité latino y ha organizado programas de escritura y composición para mujeres, 'incluido uno que tuvo lugar a principios de esta semana', destacó Billboard. EFE