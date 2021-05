Alirón del Inter y Ajax, protestas en la Premier, LaLiga se comprime

Lorenzo Martínez

Madrid, 2 may (EFE).- Italia y los Países Bajos ya tienen su campeón liguero, que son respectivamente el Inter de Milán y el Ajax Ámsterdam, lo que no puede decir aún una Premier que se vio sacudida por las protestas de los aficionados del Manchester United, que impidieron a su equipo jugar contra el Liverpool, en un partido que pudo dar ya el título al Manchester City, mientras que LaLiga española aún deberá esperar para ver su ganador, con cuatro equipos apretados en un puño, y Francia continúa con la sorpresa de que el Lille le puede arrebatar un título que se daba teóricamente del lado del multimillonarios París Saint Germain.

LAS PROTESTAS DE AFICIONADOS DEL UNITED APLAZAN EL ALIRÓN DEL CITY

El fútbol inglés vivió de nuevo un episodio, cuando menos, triste. Está claro que el fútbol es de sus aficionados, que impera la pasión por unos colores, y que en más ocasiones de las deseadas los seguidores son para algunos propietarios de clubes un número más y únicamente fuente de ingresos. Pero cuando se excede en extremismos, el balón se resiente. Y este domingo las protestas paralizaron el 'choque de la jornada', todo un Manchester United-Liverpool, con muchas cosas en juego. Aparte de ser un duelo histórico, los 'diablos rojos' tenían en liza reafirmar la segunda plaza y aplazar el alirón del 'odiado' City, y asegurarse ya ser equipo de la próxima 'Champions', mientras que para 'los rojos' de Jurgen Klopp eran tres puntos vitales para seguir con alguna opción de alcanzar la ansiada cuarta plaza.

Pero no se jugó, se aplazó. Varios cientos de aficionados del United rompieron horas antes del inicio fijado para el partido las barreras de seguridad de Old Trafford, invadieron el campo, mandaron bengalas contra los graderíos, exhibieron pancartas de protestas, e incluso cercaron el hotel donde se encontraba su equipo e imposibilitaron su desplazamiento al estadio. La diana de todo ello, la familia Glazer, dueña del club. El motivo, la disconformidad con el anuncio que se hizo hace dos semanas de fundación de la Superliga europea, donde estaban United y Liverpool.

Una idea de la que, apenas dos días después, ante las presiones políticas y deportivas, se desmarcó ya la propiedad de la entidad, pero por la que los seguidores del United desean seguir castigando a los Glazer. Y eso que el equipo está con pie y medio en la final de la Liga de Europa y en la mejor posición de los últimos años en la Premier.

Con el aplazamiento, aún sin fecha de recuperar, el Manchester City de Pep Guardiola no puede cantar un alirón que hubiera entonado con una victoria del Liverpool. Lo hará pronto, pues los 13 puntos de ventaja que lleva al United dicen que será el campeón, con cuatro jornadas para el final (cinco para el United).

EL CLUB MÁS 'INTERNAZIONALE' VUELVE A LO MÁS ALTO. CR7 MANTIENE AL JUVENTUS EN ZONA 'CHAMPIONS'

La Serie A ya tiene matemáticamente nuevo dueño: el Inter de Milán o, más exactamente, el Football Club Internazionale Milano. Con este nombre nació el 9 de marzo de 1908, cuando un grupo de disidentes del entonces Milan Cricket and Football Club (actual AC Milan) se separaron en protesta por no admitir en su plantilla jugadores que no fueran italianos. De ahí su nombre de 'Internacionales', su deseo de 'abrir fronteras', su tradición de ser el equipo que más extranjeros tiene en su plantel, lo que mantiene incluso esta campaña. Y, por si fuera poco, el presente 'scudetto' lo ha logrado bajo una propiedad 'foránea': la china del grupo comercial Suning, que tiene su control desde 2016, y ya puede jactarse de ser el primer asiático en conquistar el título liguero italiano,

Su presidente es también extranjero: Steven Zhang, hijo del dueño del grupo Suning, y que en octubre de 2018 con 26 años de edad fue el presidente más joven de la historia del Inter. Y el título llega también, sumando curiosas coincidencias, cuando el club ha anunciado que cambiará su escudo para la próxima campaña, haciéndolo más minimalista, y tras negar la entidad una intención de cambiar el nombre ante las protestas de los aficionados tras los rumores que apuntaban a que pasaría a denominarse solo Inter Milán.

Y, dentro del terreno de juego, este 'scudetto', que no ganaba el equipo desde la campaña 2009-10, lleva también raíces extranjeras: los delanteros belga Romelu Lukaku y el argentino Lautaro Martínez, con 21 y 15 goles, respectivamente.

Eso sí, el decimonoveno título interista, único equipo en militar siempre en la Serie A, rompe la larga hegemonía del Juventus Turín (nueve campañas consecutivas), llega precisamente de la mano en el banquillo de un italiano, de un 'ex juventino'. Del 'leccese' Antonio Conte, que alcanzó la gloria en el club turinés como jugador (1991-2004, ganando Liga, Copa Italia, Supercopa Itaiia, Liga Campeones, Copa UEFA, Supercopa Europea, Copa Intercontinental) y como entrenador (2011-14, Liga, Supercopa Italia). Además de ganar, entre otros, la Premier y la Copa de Inglaterra al frente del Chelsea.

Con 13 puntos de diferencia, tras ganar al Crotone (0-2) y no pasar el Atalanta, que es segundo, del empate en la visita al Sassuolo (1-1), a cuatro jornadas del final ya es matemáticamente campeón. Deja la mayor emoción para las otras tres plazas de acceso.

Se mantiene en ellas el Juventus Turín merced a un doblete salvador de Cristiano Ronaldo. Su equipo caís en la visita al Udinese a falta de ocho minutos para el final, lo que le mandaba a la quinta plaza, fuera de la 'Champions'. Pero el portugués se desató y con tantos en el 83 (penalti) y en el 89, le dio un valioso triunfo (1-2) que le dejan tercero, igualado con el Milan (cuarto), que se había impuesto al Benevento (2-0) y con el Atalanta (segundo). Y el domingo, un emocionante Juve-Milan, otrora por el título, ahora por asegurar estar en la máxima competición continental.

A dos puntos del trio está el Nápoles, que dio un paso atrás con un sorprendente empate casero ante el Cagliari (1-1), con gol decisivo visitante en el minuto 94 obra del argentino Nahitan Nández.

PENALTIS DE DEPRESIÓN O DE ESPERANZA. LA LUCHA POR EL TÍTULO APASIONA

La historia de las penas máximas ha sido en los últimos años en muchas ocasiones objeto de decepción y depresión para el Atlético de Madrid. Baste recordar la final de Liga de Campeones 2015-16 perdida ante el Real Madrid justo en los lanzamientos desde el punto de penalti, con un meta Jan Oblak que no pudo detener ninguno de los cinco lanzados por el rival. Al excelente portero esloveno incluso se le puso desde entonces una injusta vitola de mal 'parapenaltis'.

Tras desaprovechar el equipo una ventaja de doce puntos (enero), mantiene ahora solo dos sobre sus grandes rivales. Y, entre otras cosas, los tiene merced a dos 'penales' en contra en los últimos minutos realmente 'salvadores'. El primero fue ante el Alavés, en 21 de marzo, cuando Oblak hizo todo un paradón al lanzado por el visitante Joselu (m.85) evitando el empate. Y este sábado, en el Elche-Atlético de Madrid (0-1), llegó el triunfo ras ver como el equipo local enviaba fuera una pena máxima en el minuto 91. Son los penaltis 'no encajados' de la esperanza para un equipo que es mantiene líder pero que está en el alambre al no sabe matar los partidos, justo lo que antes hacía.

A esos dos puntos están el Real Madrid y el Barcelona, con cuatro jornadas para el final. El conjunto madridista, con varias ausencias por lesión, covid-19 y deseo de dar descanso a unos agotados titulares ante el duelo europeo del miércoles, en una vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el Chelsea donde se juega la finalísima, apeló al aire brasileño para deshacerse en casa del Osasuna (2-0), pues los tantos fueron obra de Militao y de Casemiro, en la segunda mitad.

El Barcelona ganó en Valencia (2-3) un partido que estuvo cerca de dejarle mermado en su opciones al título. Y es que los locales se adelantaron (m.50), pero supo reaccionar rápido de la mano de Leo Messi, que anotó un doblete (m.57 y 69) y en medio el tanto del francés Griezmann (m.63) que ya le ponía por delante. Inquietó al final un gran tanto local de Carlos Soler, pero ya era tarde.

El cuarto en discordia, el Sevilla, recibe este lunes al Athletic Club Bilbao y, de ganar, se colocaría a tres puntos del Atleti. Y la próxima jornada es de infarto, pues hay unos duelos Barcelona-Atlético de Madrid y Real Madrid-Sevilla que pueden aclarar la lucha por el título o comprimirla aún más.

LILLE MAS CERCA DE LA SORPRESA. AJAX, ZENIT Y SLAVIA, CAMPEONES

El Lille está una semana más cerca de dar la gran sorpresa en la francesa Ligue1. Se mantiene en todo lo alto, tras ganar al Niza (2-0), con un punto de ventaja sobre el superfavorito PSG, que derrotó al Lens (2-1), con tantos de los brasileños Neymar y Marquinhos. Faltan tres jornadas, y no ganar la liga sería para el club parisino un tremendo fracaso. Y, además, este martes corre el serio riesgo de quedar fuera de la final de la Liga de Campeones (su competición sueño y por la que se construyó el equipo golpe de talonario) ya que deberá remontar el adverso (1-2) con el que afrontará en casa del Manchester City la vuelta de las semifinales.

En otros campeonatos nacionales, alirón del Ajax de Ámsterdam en los Países Bajos, donde ya lleva 35 títulos; del Zenit San Petersburgo, en Rusia; y del Slavia Praga, la tercera consecutiva, en la República Checa. EFE