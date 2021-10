Alisson: 'Estaba seguro de que no era penalti'

Londres, 19 oct (EFE).- Alisson Becker, portero del Liverpool, dijo que tuvo una buena visión de la jugada de Diogo Jota y José María Giménez y que tenía claro que no era penalti.

El portero brasileño, titular en la victoria del Liverpool contra el Atlético de Madrid por 2-3, dijo en referencia a la polémica jugada en declaraciones al club inglés.

'Estaba seguro que no era penalti. Tuve una buena visión de la jugada y me fui directo al árbitro a decírselo, porque a veces ellos no lo pueden ver bien. La revisión del VAR fue buena, esa es mi opinión. Con las imágenes, puedes verlo mejor y tomar una mejor decisión', explicó el guardameta.

'No era fácil, había mucha presión por parte de la grada y de los jugadores, pero creo que tomó la decisión correcta', dijo Alisson. EFE

msg/plv