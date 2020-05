All Knights le quita la corona a Isurus y es nuevo campeón latino de LoL

México, 2 may (EFE).- All Knights derrotó con un marcador de 3-2 al bicampeón Isurus en la final del torneo Apertura 2020 y se proclamó como nuevo rey de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LoL).

Con esto el equipo chileno vengó la derrota de la final del Clausura 2019 y se convirtió en el primer campeón diferente al tiburón en la máxima competencia de la región.

La final fue especial para Joaquín 'Plugo' Pérez, quien anunció su retiro días antes del partido por el título y se quedó con la distinción del mejor jugador de la serie.

La primera partida se la llevó Isurus después de un error de Manuel 'Pancake' Scala, quien quiso robar el primer barón de la partida en una pelea 5 contra 1.

El tiburón ganó la máxima bonificación de la Grieta del Invocador y con ello el primer punto de la tarde. Fuera de este momento, el juego fue parejo, con un All Knights proponiendo con un doble asesinato al minuto 10.

Los caballeros empataron el juego 1-1 ante Isurus gracias a un buen juego de Plugo, quien obtuvo un doble asesinato en el carril inferior que ayudó a cerrar la partida por el carril inferior.

Antes de la jugada del chileno, Isurus peleó ante All Knights un dragón ancestral, pero con ventaja de la bonificación del barón, los subcampeones ganaron al eliminar a Ali 'Seiya' Bracamontes, Daniel 'Jirall' del Castillo y el chileno Fabián 'Warangelus' Llanos.

En esta segunda partida, All Knights fue superior ante el tiburón al sumar un alma de dragón de los océanos y sacar una ventaja de oro de 10.000, además de tirar nueve de las 11 torretas de su rival.

All Knights le dio la vuelta al partido 2-1 después de remontar un inicio de Isurus que inició de mejor forma al apropiarse de dragones de los océanos, un barón y los heraldos que ayudaron a abrir el mapa por el carril central.

Sin embargo, otro buena actuación en el cierre por parte de Plugo le dio la vuelta a un partido al robar un barón al 28 que parecía sin problemas para el tiburón, pero un robo de Pancake y un doble asesinato del carrilero central ayudó a que Isurus se quedara con tan sólo Oddie vivo

En el cuarto juego Seiya despertó. El jugador con más títulos en Latinoamérica le dio el empate 2-2 a Isurus al sumar seis asesinatos en la cuarta partida del día.

El doble rey latino por fin pudo ser superior en una partida, cerró como una ventaja de más de 12 mil de oro y no dejó escapar ningún dragón.

Con ayuda de un alma de los océanos, el equipo argentino se impuso en las peleas por equipo, una de ellas clave, la del minuto 22 en la que asesinaron a Pancake, al coreano Park 'Jisu' Jin-cheol, al argentino Leandro 'Newbie' Marcos y a Plugo para quedarse con el barón.

Con la máxima bonificación en la grieta del invocador y la recuperación de vida que les dio el alma de los océanos, el bicampeón preparó el partido para cerrarlo por el carril superior al 29.

El título llegó a All Knights con un exterminio a Isurus por el carril inferior, en un juego en el que Plugo volvió a ser factor con cuatro asesinatos. En la partida definitiva, la escuadra chilena fue superior, pero tardó en cerrar el partido en el minuto 44.

Los chilenos sólo dejaron escapar un dragón de las nubes y se hicieron de un alma de los infiernos, además de un dragón ancestral en los minutos finales de la partida.EFE