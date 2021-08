Allegados de exdiptuado venezolano preso insisten en pedir su atención médica

Caracas, 11 ago (EFE).- Allegados del exdiputado venezolano preso Freddy Guevara insistieron este miércoles en pedir atención médica 'de confianza' para el opositor quien, según denuncias de familiares y abogados, tiene complicaciones de salud a raíz de una arritmia cardíaca y tras superar la covid-19.

'En el caso de Freddy Alejandro hay un agravante; al momento de que mi hijo fue secuestrado (detenido) habían pasado apenas 5 días que había terminado de salir de su cuarentena (por covid-19)', dijo la madre de Guevara, Zolaida Cortez, en una videoconferencia.

Indicó, además, que tras la covid-19, el diputado volvió a sufrir de arritmias -un problema por el que ya había sido operado en 2016- y que esta situación mantiene preocupados a sus familiares y allegados.

Desde que está detenido, 'no sabemos qué tipo de exámenes se le hicieron al día de hoy, no sabemos cuáles fueron los resultados de esos exámenes y no sabemos si está recibiendo un tratamiento adecuado; entonces, a este momento se le siguen violando sus derechos', agregó la madre.

Los abogados y dirigentes opositores ya han denunciado en otras oportunidades que Guevara presenta una situación delicada de salud y han pedido que sea atendido por médicos de confianza.

'Necesitamos apoyo nacional e internacional para lograr la atención médica a mi hijo', apuntó la madre.

Por su parte, el padre, también llamado Freddy Guevara, denunció que los tribunales negaron la solicitud de permiso que hicieron los abogados para que el opositor fuese asistido por sus médicos cercanos.

Guevara está detenido desde el pasado 12 de julio y fue acusado por la Fiscalía de estar 'vinculado con grupos extremistas y paramilitares asociados al Gobierno colombiano'.

Los delitos que se le imputaron son terrorismo y 'traición a la patria'.

La acusación de la Fiscalía llegó después de que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, lo mencionara al presentar un balance que ofreció junto a la ministra del Interior, Carmen Meléndez, sobre los tiroteos que vivió el occidente de Caracas a comienzos de julio.

En la presentación, las funcionarias hicieron alusión a un tuit que Guevara publicó durante los enfrentamientos entre bandas criminales y policías que paralizaron parte de la vida en el oeste de la capital durante tres días.

'¿Qué tiene que ver el Acuerdo de Salvación Nacional con este mega drama que se vive en Caracas con las bandas armadas, Apure y el Arco Minero? Todo. Solo con un acuerdo político avalado por la comunidad internacional el Estado podrá recuperar el control territorial del país', publicó el exparlamentario. EFE

