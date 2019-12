Allegri: 'El juego de Guardiola se ha malentendido'

Roma, 6 dic (EFE).- El técnico Massimiliano Allegri, libre desde el pasado mayo tras entrenar al Juventus, defendió este viernes su idea de fútbol basada en el contragolpe y consideró que la filosofía de Pep Guardiola, centrada en la posesión del balón, 'no es para todos'.

Allegri consideró que Guardiola ha conseguido sus éxitos en el cuatrienio 2008-2012 vivido en Barcelona gracias 'a tres grandes jugadores', los españoles Andrés Iniesta y Xavi Hernández y el argentino Lionel Messi, pero negó que ese tipo de juego se pueda aplicar en cualquier equipo, en una entrevista publicada este viernes por el diario italiano 'Corriere della Sera'.

'Hemos seguido durante muchos años a Guardiola malentendiendo su juego. Guardiola mostraba su excepción, no era un fútbol para todos. El Barcelona histórico nace con tres grandes jugadores que presionan alto y que encierran a las defensas rivales en sus áreas', afirmó.

'De esa manera, los centrocampistas suben su posición y atacan los espacios y tu defensa puede llegar al centro del campo. Pero tienes que tener a Iniesta, Xavi y Messi. Nosotros hemos interpretado como una clase adecuada para todos algo que solo podían hacer ellos', agregó.

Allegri, que conquistó un título liguero con el Milan y cinco consecutivos con el Juventus Turín, del que se separó el pasado mayo, siempre ha defendido que 'lo importante es el resultado' y que también jugar al contragolpe puede ser espectacular.

'Cuando oigo a Arrigo Sacchi hablar de gestionar el balón y tener una actitud ofensiva no entiendo qué dice y me enfado. ¿Por qué no sería ofensivo jugar en vertical y sí lo es dar veinte pases de un metro?', reflexionó.

'He visto muchos partidos de Sacchi y me acuerdo de cuando el Milan marcó cinco goles al Real Madrid (en la semifinal de la Copa de Europa de 1989). El Milan jugaba en vertical y el Madrid daba muchos pases con calma. Jugar en vertical, al contragolpe, no es fácil de hacer, pero si funciona es un gran espectáculo', añadió.

Y reiteró su idea de que el fútbol es un deporte simple, en el que los conocimientos de los técnicos son más importantes que los datos estadísticos o sistemas tecnológicos para analizar el rendimiento.

'Si los filósofos son buenos, está bien. Pero el problema es el resultado, o sea la realidad. ¿Ganas o no ganas? Yo en mi casa no tengo ni siquiera un ordenador, uso el móvil y ya está. Pero si veo un partido de fútbol, sé lo que veo. Y se me ocurren muchas ideas. Todavía somos mejores que la tecnología', dijo.

'No hay inteligencia artificial ni jugadas ensayadas. Lo que cuenta es el ojo del entrenador. A partir de enero pondrán unas 'tablet' a disposición de los técnicos en el banquillo. Sabrás datos estadísticos, pero ¿para hacer qué? Para resumir lo que ya has visto. El fútbol se juega en el campo, no es un universo. Hace falta un técnico que sepa hacer su trabajo', sentenció. EFE