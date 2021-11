Allegri ve injustos e 'interesados' los ataques a Morata

Roma, 29 nov (EFE).- Massimiliano Allegri, técnico del Juventus Turín, defendió este lunes al internacional español Álvaro Morata, quien en su opinión recibe críticas injustas e interesadas, en vez de ser juzgado por sus actuaciones en el campo.

'Sobre Álvaro solo quería aclarar unas cosas. No hago vuestro trabajo (a la prensa), pero hay prejuicios difundidos que hay que analizar. Me gustaría entender bajo qué puntos de vista hacéis vuestras evaluaciones', afirmó Allegri en la rueda de prensa previa al duelo liguero contra el Salernitana.

'No me gusta. Se ataca de forma interesada a Morata y eso no está bien', agregó.

Morata recibió unas duras críticas, como el resto de sus compañeros, por la derrota sufrida por el Juventus en casa contra el Atalanta el último sábado.

Allegri consideró que el delantero internacional español fue de los mejores de su equipo en el cruce liguero contra el Atalanta.

Morata, exjugador del Real Madrid y del Atlético Madrid, marcó dos goles en trece partidos de la Serie A y dos en cuatro encuentros de la Liga de Campeones.

Allegri también intentó calmar la tormenta que envuelve a su club tanto por sus resultados negativos en la Serie A, en la que es séptimo, como por la investigación de la Fiscalía turinesa por unos posibles fraudes fiscales y emisión de facturas falsas.

'(El presidente, Andrea) Agnelli el sábado habló al equipo y esta mañana lo ha hecho de nuevo con todos los trabajadores del club, para tranquilizar y dar serenidad. En estos momentos hay que aislarse y ya está', afirmó. EFE

am/mr/og