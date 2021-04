Almada lamenta la falta de contundencia del Santos Laguna

Querétaro (México), 11 abr (EFE).- El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Santos Laguna del fútbol mexicano, lamentó este domingo la falta de contundencia de su equipo en la derrota por 1-0 ante los Gallos Blancos de Querétaro en el Clausura 2021.

'Nos faltó contundencia en los últimos 20 metros, cuando tuvimos la oportunidad no la concretamos. Si hubiéramos anotado, el Querétaro hubiera tenido que salir y con eso nosotros ganaríamos espacios', explicó en rueda de prensa tras el duelo de la decimocuarta jornada del Clausura.

Almada aseguró que el Santos no mereció perder ante el Querétaro porque en el segundo tiempo su equipo dio un buen partido que le debió alcanzar para empatar.

'No me gustó el primer tiempo, el segundo me gustó más, pero faltó precisión. Destaco la valentía de siempre ir adelante de mi equipo y pienso que a pesar de la juventud de los jugadores aún podemos dar más, estamos lejos de nuestra mejor versión futbolística', explicó.

A pesar de caer ante los Gallos, el Santos Laguna mantuvo la cuarta posición de la clasificación que les aseguraría un boleto directo a los cuartos de final.

Almada negó que las bajas por lesión de jugadores importantes en su esquema como el chileno Diego Valdés y el uruguayo Fernando Gorriarán hayan sido las razones de la derrota de este domingo y reiteró que lo que faltó fue puntería.

'No me quiero escudar en las faltas de jugadores lesionados porque los que jugaron trataron de hacerlo bien, pero quizá no tuvimos juego colectivo, si bien fuimos a buscar permanente no tuvimos claridad con la pelota', añadió.

Almada dijo que decidió debutar en el Clausura al ecuatoriano Ayrton Preciado, quien estuvo fuera casi un año por lesiones, porque el delantero viene en ascenso.

'Está viniendo en ascenso en su rendimiento. En la sub'20 lo hizo bien. Él tenía una lucha con (el colombiano Andrés) Ibargüen y nos decidimos por Ayrton, nos quedamos conformes con su actuación, sabemos que le falta fútbol, pero si no lo ponemos a jugar no podrá retomar su nivel', finalizó.EFE